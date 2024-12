Radek Váňa: Stav životního prostředí ČR: Nadprůměrné investice, podprůměrné výsledky

Slavomil Vinkler 25.12.2024 08:05

Trochu rozporuplné.

Svádět nízkou kvalitu prostředí na sodovkáč a netřídění -je úlitba bohům. Naopak pravdou:

v biologické rozmanitosti, tak ČR je na tom dokonce nejhůře v celé střední Evropě. Pestrost druhů je přitom důležitá...

Problém tkví v tom, že biologické rozmanitosti tj. pestrosti druhů nelze docílit ochranou = nicneděláním, ale pouze a jen vytváření pestrých, rozmanitých habitatů, biotopů. Mamuty, velké spásače nebo divočící řeky na to už nemáme. A musí nastoupit neustálá a velká lidská práce na vzniku a údržbě stepí, luk, okrajů lesů, okrajů polí, suchých či vlhkých míst, bažin,... A na to jde velmi málo peněz. Tuto, zejména tuto práci je třeba dotovat. Na těchto územích je třeba zasahovat historickými metodami a majitelé či údržbáři na nich nemohou vydělat. Jen ztrácí čas a náklady. A když zkrachují, nastupuje egalizační sukcese, často s expanzí invazních druhů....

No přeji agentuře ať se povede to zvrátit.

