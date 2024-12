Edvard Sequens: Hodnocení neexistujícího modulárního reaktoru v Temelíně? Ministerstvo by tuhle předčasnou hru mělo zastavit

Jaroslav Řezáč 20.12.2024 14:03

tak to může být. Mám také za to, že pokud má proběhnout smysluplná transformace zdrojů, musí také proběhnout decentralizace výrobních kapacit a to i u SMR, tam, zejména do regionů, které mají vysokou spotřebu, tedy kde je průmysl, jako je strojní či ocelářský a zároveň dochází k vypínání uhelných zdrojů.

Celá koncepce představená vládou do roku 2030 je více přáním než realitou, Proto jsem narážel na to, že když se dokáže státní rozpočet lepit jak dětské leporelo, tak není vyloučené, že se takto postupuje i v jiných příkladech.

Zajímavé na tom je, že když se vytváří koncepce konstantních hodnot výroby elektřiny v ČR, přičemž hlavní slovo má mít jaderná energetika vzhledem k rozpracovanosti projektů výstavby zdrojů Dukovany a Temelín, kde se určitě přidružují SMR je dok dokončení daleko od doku 2030.



To, co probíhá je jakési zděšení že nás zachrání dočasné zdroje jenž nedávno premiérovi došlo, že bychom mohli využít výrobu z paroplynových elektráren.

Se vymýšlí "blbosti" které ve své krátkodobé účinnosti budou neskutečně drahé.

Domnívat se, že dává smysl dávat obrovské finanční prostředky do instalací dočasných zdrojů OZE a ještě větší do bateriových úložišť a ještě k tomu vytvářet záložní zdroje výpadku dočasných OZE pro vyrovnávání energetické sítě v případě dlouhodobých výpadků.



Tady se tiskne obrovský množství peněz, obrovské dluhy jejichž účinnost vynaložení v kontextu konstantních řešení výroby elektřiny je tragická či nulová.



Odpovědět