Edvard Sequens: Záměr firmy Orlen štěpit uran v Osvětimi vzbuzuje řadu otázek

Emil Novák 5.12.2023 07:38

"První studie říkají, že z malých modulárních reaktorů bude na vyrobenou jednotku elektřiny větší množství vysocearadioaktivních odpadů, než je tomu u elektráren velkých."

Druhé studie zase říkají, že množství radioaktivních odpadů je srovnatelné:

"In November, Argonne National Laboratory (ANL) completed a study intended to evaluate the nuclear waste attributes of SMRs, with the results compared to a reference large pressurized water reactor (PWR). Dr. Taek Kyum Kim, manager of Nuclear Systems Analysis at ANL and lead author of the report detailing the studies findings, said, “All told, when it comes to nuclear waste, SMRs are roughly comparable with conventional pressurized water reactors, with potential benefits and weaknesses depending on which aspects you are trying to design for. Overall, there appear to be no additional major challenges to the management of SMR nuclear wastes compared to the commercial-scale large LWR wastes."

https://www.powermag.com/small-modular-reactors-arent-difficult-nuclear-waste-generators/

Pan Sequens jako celoživotní bojovník proti jádru si pochopitelně vybírá ty první studie a ty druhé ignoruje. A takhle je to u něj se vším.

