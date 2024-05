Edvard Sequens: Reaktor jaký svět neviděl a s podporou do roku 2080

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Poslední dvě firmy zbývající v tendru na nový atomový reaktor v Dukovanech, z něhož se stal tendr i na potenciální stavbu dalších tří jaderných bloků, odevzdaly k 30. dubnu své nabídky. Ať již jde o reaktor EPR1200 od EDF nebo APR1000 od KHNP, jde o nové typy, které ještě nikde na světě nestojí, ani si je nikdo jiný neobjednal.Evropská komise rovněž 30. dubna po dvou letech šetření odsouhlasila možnost veřejné podpory pro pátý dukovanský blok . Oproti českému modelu smlouvy o výkupu energie Evropská komise omezila možnost dotovat vykupovanou cenu elektřiny z reaktoru „jen“ na 40 let, sedmdesát procent státem vykoupené elektřiny bude muset být prodáno na trhu a Česko musí zavést mechanismy zpětného vymáhání dodatečných zisků pro zamezení rizika překompenzace.

Jakým modelem by měly být podpořeny případné další bloky, není zcela jasné. Jak opakovaně tvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), má k financování vzniknout mezirezortní pracovní skupina a ta do konce roku 2024 navrhnout řešení.

Podle analýzy Ministerstva financí, budeme muset najít odhadem 1,7 bilionu korun, pokud bychom chtěli financovat všechny čtyři reaktory. Vedle toho je tu ale plán na dalších nejméně deset (ne)malých modulárních reaktorů (SMR), v součtu s podobnými odhadovanými náklady.

Jisté je, že nové reaktory zaplatí daňový poplatník i spotřebitel elektřiny, model pouze řekne v jakém poměru. Na komerční bázi by ČEZ nové reaktory nestavěl.

V listopadu 2023 schválili poslanci přílepkem poslance Ivana Adamce (ODS) k zákonu o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury návrh na finanční podporu nových jaderných reaktorů cestou rozdílové ceny (Contract for Difference). K návrhu chyběly jakékoliv ekonomické analýzy, které by doložily, že poplatek nebude ve skutečnosti mnohem vyšší, než dnes tolik diskutovaný příplatek za obnovitelné zdroje, jehož větší část z faktur zmizí do roku 2030.

S pohledem na cenovky posledních stavěných jaderných reaktorů považuji za jisté, že cena nabídnutých bloků pro Česko bude daleko vyšší, než ve veřejném prostoru tradovaných 160 miliard korun. Protože však ČEZ vybírá mezi reaktory, jaké dosud svět nespatřil jinak, než na papíře, výrazně se tím zvyšuje riziko, že nebudou dodány v domluveném čase a rozpočtu.

