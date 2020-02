Australské požáry se dotkly tří čtvrtin obyvatel, ukázal průzkum

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ABC News (Australia) / youtube.com Rozsáhlé požáry v Austrálii se přímo či nepřímo dotkly více než tří čtvrtin obyvatel země, tedy 18 milionů lidí. / Ilustrační foto

Rozsáhlé požáry v Austrálii se přímo či nepřímo dotkly více než tří čtvrtin obyvatel země, tedy 18 milionů lidí. Vyplývá to z průzkumu, který minulý týden zveřejnila Australská národní univerzita (ANU). Nová data ukázala také to, že Australané byli nespokojení s tím, jak se ke katastrofálním požárům postavila federální vláda. Citelně klesla i důvěra v premiéra Scotta Morrisona.

"Zjistili jsme, že asi tři miliony lidí - což je více než 14 procent dospělých Australanů - byly požárům přímo vystaveny," uvedl hlavní autor průzkumu Nicholas Biddle. Podle něj odborníky překvapilo, že důsledky požárů jsou tak dalekosáhlé a že ovlivnily životy téměř všech obyvatel.

Mezi ty, kteří měli s požáry přímou zkušenost, sociologové počítali lidi, jimž oheň poškodil dům či jiný majetek, kteří byli v přímém ohrožení požárem nebo dostali příkaz k evakuaci. Dalších 64 procent dotázaných uvedlo, že důsledky ničivých požárů pocítili nepřímo - znají například osobně někoho, komu požár zničil dům, museli se potýkat s dusivým kouřem nebo zrušit plánované cesty. Celkem v průzkumu odpovídalo přes 3000 respondentů.

Průzkum ukázal také to, že Australané za poslední měsíce ztratili velkou část důvěry ve schopnosti federální vlády. "Pouze 27 procent respondentů uvedlo, že vládě důvěřuje... to je jeden z největších poklesů za tak krátký časový úsek," řekl Biddle. Hněv veřejnosti se obrátil zejména proti premiérovi Morrisonovi. Ten měl ještě loni v červnu na žebříčku popularity politiků 5,25 bodu na desetibodové škále, nyní to bylo už jen 3,92 bodu.

Ničivá a výjimečně dlouhá sezona požárů si v Austrálii od loňského září vyžádala nejméně 33 životů a podle odhadů zahubila až jednu miliardu zvířat. Živel zničil přes 3000 domů a shořelo asi 117.000 kilometrů čtverečních porostu, což skoro odpovídá rozloze Česka a Slovenska dohromady.

