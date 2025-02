Australští vědci vytvořili klokaní embrya pomocí umělého oplodnění

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Peter Radunzel / Flickr Klokan obrovský (Macropus giganteus) je velký, poměrně početný a převážně šedý klokan, s délkou těla až 120 centimetrů a hmotností až 65 kilogramů.

Australští vědci vytvořili více než dvacet klokaních embryí poprvé pomocí umělého oplodnění. Spermie klokana obrovského byly injekcí vpraveny do zralého vajíčka, což je technika používaná u lidí. Může to pomoci k záchraně ohrožených druhů dalších vačnatců, napsal list The Guardian.Vědci z Queenslandské univerzity použili přesněji metodu intracytoplazmické spermiové injekce (ICSI), u které není potřeba velké množství živých spermií. Vědci je odebrali společně s vajíčky uhynulým klokanům.

Andres Gambini, který výzkum vedl, se domnívá, že tato technologie může přispět k zachování genetické rozmanitosti těch vačnatců, jimž hrozí vyhynutí. Patří mezi ně koaly, ďáblové medvědovití a vombati severní.

Klokani obrovští byli podle Gambiniho obzvláště vhodným druhem pro použití ICSI díky tomu, že jich je mnoho a v některých oblastech Austrálie jsou dokonce přemnožení.

"Náš další krok je zdokonalit se v této technologii a porozumět lépe reprodukční fyziologii, abychom tak mohli použít tuto techniku u dalších vačnatců," řekl Gambini. Vytvořit živá klokaní mláďata není tedy cílem vědců.

Metoda asistované reprodukce však nemá sloužit jako všelék na ochranu ohrožených zvířat. Je to "jen další nástroj v naší ochranářské soupravě", vysvětlil Gambini. Důležitým prostředkem jak udržet genetickou rozmanitost živočichů tak zůstává například ochrana přirozeného prostředí zvířat, napsal The Guardian.

Metody umělého oplodnění využívá také mezinárodní konsorcium BioRescue, jehož součástí je i zoologická zahrada ve Dvoře Králové. Skupina usiluje o záchranu nosorožce bílého severního - na světě žijí jen dvě samice tohoto poddruhu, a to Fatu a Nájin narozené právě ve dvorské zoo. Vědci BioRescue na začátku minulého měsíce uvedli, že se jim podařilo ve druhé polovině loňského roku vytvořit dalších pět nosorožčích embryí.

