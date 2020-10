Automobilky považují další zpřísnění emisí za nekoncepční

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kevin Zolkiewicz / Flickr.com Automobilky zároveň požadují zavedení motivačních kroků pro nákup vozidel a intenzivní podpory pro budování infrastruktury. Český stát by měl významně podporovat a zintenzivnit rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, zejména dobíjecích stanic tak, aby bylo dosaženo vybudování minimálně 11 000 dobíjecích bodů do roku 2025 a 35 000 dobíjecích bodů do roku 2030, žádají firmy.

České automobilky považují zvažované další zpřísnění emisních limitů v EU během krátké doby za nekoncepční. Případný zákaz vozidel se spalovacími motory označují za nešťastný krok, který zmaří jejich investice do dalšího zefektivňování vývoje CO2 neutrálních syntetických paliv. Uvedlo Sdružení automobilového průmyslu (SAP) v reakci na čtvrteční jednání Evropské rady.

Evropská rada na svém zasedání projednala klimatické cíle a snahy o dosažení klimatické neutrality, které přinášejí další zpřísnění limitů CO2 k roku 2030. Zástupci Evropského parlamentu již dříve schválili snížení limitů CO2 v roce 2030 o 60 procent proti roku 1990.

Aktuální evropské snahy tak podle sdružení opět v krátkém čase tvrdě zasáhnou automobilový průmysl. Průměrné emise CO2 z nových osobních vozidel v roce 2030 by podle nových návrhů měly být minimálně o 50 procent nižší než v roce 2021, přičemž loni schválená regulace počítá s redukcí o 37,5 procenta.

"Apelujeme na zástupce EU, aby takto zásadní změny byly předvídatelné. Zároveň jsme přesvědčení, že by se na celkovém snížení měly podílet všechny sektory průmyslu i hospodářství srovnatelně," výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl. Signály o dalších zpřísněních přitom podle něj přicházejí v době negativních dopadů pandemie covid-19 na výrobu a trh s vozidly. Za situace, kdy není zdaleka jasné, jaké celkové dopady tato krize bude mít, dodal.

Automobilky zároveň požadují zavedení motivačních kroků pro nákup vozidel a intenzivní podpory pro budování infrastruktury. Český stát by měl významně podporovat a zintenzivnit rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva, zejména dobíjecích stanic tak, aby bylo dosaženo vybudování minimálně 11 000 dobíjecích bodů do roku 2025 a 35 000 dobíjecích bodů do roku 2030, žádají firmy.

Stát by měl také zavést minimálně dočasnou daňovou podporu nízkoemisních vozidel, například snížením odvodu zaměstnanců za firemní vozidla používaná k soukromým účelům z jednoho procenta na 0,5 procenta. "Konkrétním opatřením by vedle navýšení investic mohlo být také přeřazení dobíjecí a plnicí infrastruktury do 2. odpisové skupiny a zároveň urychlení výstavby v rámci povolovacího stavebního řízení," dodal Petzl.

SAP sdružuje nejvýznamnější výrobce vozidel a nástaveb včetně firem Škoda Auto, Hyundai, TPCA, Tatra a Jawa. Dále sdružuje výrobce a dodavatele náhradních dílů a příslušenství a desítky účelových organizací.

