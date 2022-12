Ázerbájdžán má dodávat elektřinu podmořským kabelem do Evropy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dabarti GCI / Shutterstock Podmořské vedení surovin

Lídři Rumunska, Maďarska, Ázerbájdžánu a Gruzie v Bukurešti podepsali dohodu o vybudování podmořského kabelu, který bude do Evropy přivádět elektřinu z Ázerbájdžánu. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž se jednání zúčastnila také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ázerbájdžán rovněž předpověděl, že v příštím roce mírně zvýší vývoz zemního plynu do Evropy.

"Vzhledem k současné bezpečnostní situaci poznamenané vojenskou agresí proti Ukrajině musíme lépe spolupracovat a projevit více solidarity," řekl na schůzce rumunský prezident Klaus Iohannis.

"Dnes začínáme stavět nový most z Ázerbájdžánu do Evropy. Naše země se stane významným dodavatelem elektřiny do Evropy, zejména zelené energie," poznamenal podle rumunské televize zase ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.

Podle agentury Interfax Alijev také předpověděl, že Ázerbájdžán v příštím roce zvýší vývoz plynu do Evropy na minimálně 11,6 miliardy krychlových metrů z předpokládaných 11,3 miliardy v letošním roce. Loni země podle prezidenta do Evropy dodala 8,2 miliardy krychlových metrů plynu. Celková spotřeba plynu v EU přitom loni činila 412 miliard krychlových metrů, upozornila agentura Reuters.

Evropská unie se kvůli ruské invazi Ukrajiny odklání od ruských fosilních paliv a hledá alternativy jinde, například v zemích jako je Norsko a Spojené státy, ale i Katar a Ázerbájdžán.

Dohoda s touto zemí, kritizovanou neziskovými organizacemi i řadou politiků kvůli autoritářským tendencím, počítá s vybudováním 1100 kilometrů dlouhého kabelu o kapacitě 1000 megawattů pod Černým mořem. Evropská unie je podle von der Leyenové připravena projekt finančně podpořit v závislosti na výsledcích studie proveditelnosti.

