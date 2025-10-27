https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-jednal-s-vicepremierem-sr-tarabou-shodli-se-na-kritice-emisnich-povolenek
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Babiš jednal s vicepremiérem Slovenska Tarabou. Shodli se na kritice emisních povolenek

27.10.2025 01:33 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ALDE / Flickr
Předseda hnutí ANO a pravděpodobně budoucí český premiér Andrej Babiš se setkal se slovenským vicepremiérem a ministrem životního prostředí za SNS Tomášem Tarabou. Shodli se například na odmítavých postojích k emisním povolenkám ETS 2 a ke zpřísňování emisních norem pro průmysl. Oba politici to uvedli na svých facebookových stránkách. ANO o kabinetu vyjednává se stranami SPD a Motoristé sobě.
 
"Máme stejný pohled na zásadně odmítavý postoj ke zpřísňování emisních norem pro průmysl, přičemž vysoké ceny energií a emisních povolenek způsobují ztrátu konkurenceschopnosti průmyslu, který je jak v Česku, tak i na Slovensku dominantním prvkem tvorby HDP a zaměstnanosti," uvedl Babiš ke schůzce s Tarabou. "Stejně tak odmítáme zatěžovat domácnosti a dopravu novými zelenými daněmi v podobě emisních povolenek ETS2, a v tomto směru budeme odborně i politicky úzce spolupracovat a koordinovat naše pozice," doplnil.

Také Taraba potvrdil, že se ve zmíněných tématech s Babišovými postoji shoduje. Slovensko a Česko podle něj po nástupu nové vlády obnoví vzájemné vládní konzultace, protože to pomůže řešit naléhavé otázky, které před oběma zeměmi stojí. "Obnovu spolupráce států V4 považujeme za nejlepší odpověď pro posílení hlasu zemí střední Evropy v EU," sdělil Taraba.

Babiš minulý týden jednal rovněž se slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem, a to například o nadcházejícím summitu Evropské unie či migračním paktu. Stejně jako nyní Taraba uvedl tehdy Šutaj Eštok, že se s Babišem shodli i na obnovení společných zasedání české a slovenské vlády a oživení spolupráce ve Visegrádské skupině (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Slovenský parlament Foto: Frettie Wikimedia Commons Vládní politici na Slovensku kritizovali systém povolenek ETS2, chtějí odklad Rekonstrukce rodinného domu Foto: Depositphotos Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní Ministr Petr Hladík Foto: MŽP ČR Reakce komise ohledně ETS2 je podle Hladíka absolutním vítězstvím

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 53

Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Diskuse: 9

Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli ministerstvo životního prostředí

Diskuse: 45

Kryštof Míšek: ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti bude rozhodně větší

Diskuse: 46

Nový český robot pomůže zemědělcům s maximální přesností zasít, odplevelit nebo přihnojit plodiny

Diskuse: 3

Jáma po těžbě v lomu ČSA u Mostu se přirozeně napouští, za čas zmizí stroje

Diskuse: 2

Havlíček: Návrh komise k systému povolenek je debakl, neobrací se ku prospěchu Česka

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist