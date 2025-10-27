Babiš jednal s vicepremiérem Slovenska Tarabou. Shodli se na kritice emisních povolenek
27.10.2025 01:33 (ČTK)
Také Taraba potvrdil, že se ve zmíněných tématech s Babišovými postoji shoduje. Slovensko a Česko podle něj po nástupu nové vlády obnoví vzájemné vládní konzultace, protože to pomůže řešit naléhavé otázky, které před oběma zeměmi stojí. "Obnovu spolupráce států V4 považujeme za nejlepší odpověď pro posílení hlasu zemí střední Evropy v EU," sdělil Taraba.
Babiš minulý týden jednal rovněž se slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokem, a to například o nadcházejícím summitu Evropské unie či migračním paktu. Stejně jako nyní Taraba uvedl tehdy Šutaj Eštok, že se s Babišem shodli i na obnovení společných zasedání české a slovenské vlády a oživení spolupráce ve Visegrádské skupině (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).
