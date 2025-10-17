Babiš podle ekologických organizací naznačil, že MŽP pravděpodobně povedou v nové vládě stále Motoristé
Možným kandidátem za Motoristy je jejich předseda Petr Macinka, který v minulosti uvedl, že takzvaně "poteče zelená krev". Program Motoristů klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnovat silniční dopravu a vytápění.
Postoj strany k emisním povolenkám je v souladu s programem hnutí ANO, nicméně, na což již upozorňovali i ekologové, v mnohých bodech týkajících se ochrany přírody se rozchází. Příkladem mohou být dotační programy pro domácnosti jako je Nová zelená úsporám či kotlíkové dotace, které Motoristé chtějí zrušit. Volební program ANO naopak slibuje energetické úspory pro všechny, rozvoj obnovitelných zdrojů, ochranu národních parků a pokračování kotlíkových dotací.
Motoristé také chtějí opustit princip bezzásahovosti, který je důležitým bodem v ochraně národních parků, kterou zavedl v minulosti ministr Richard Brabec z hnutí ANO.
Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Kolínské nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí. Další termín schůzky s Babišem zatím ekologové stanovený nemají. S Macinkou se ekologové scházet nechystají.
"Není vůbec představitelné, že by vláda mohla v této důležité oblasti fungovat, pokud Motoristé ovládnou resort životního prostředí," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.
Ekologové také upozornili, že přes ministerstvo životního prostředí se přerozdělují značné částky z fondů financovaných evropskou unií či výnosy z emisních povolenek.
Radek Čuda17.10.2025 12:55
Navíc pokud všichni řvou už takto předem, že z Motoristů nikdo, tak Bábovi nedávají ani jinou možnost, než tam toho Motoristu jmenovat ... protože pokud by to neudělal, tak by před svými voliči voliči vypadal jako bačkora a trouba. To by neudělal ani totální flegmouš, natož sebestředný egomaniak.
Takže úplně pitomá taktika ... proto taky ve volbách tihle exoti dopadají jak dopadají.
Kdyby měli aspoň trochu rozumu, tak počkají až někdo v těch Vrškách bude a pak pak ho budou grilovat na konkrétních věcech, které podělá ... a ono se vždy něco najde ... a když to budou dělat fakt jo šikovně, tak min budou získávat body, ideálně dosáhnou jeho odvolání.
Starý pan Neff ve svých knihách používal v podobných situacích obrat "nečetl svého Machiavelliho".