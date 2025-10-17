https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-podle-ekologickych-organizaci-naznacil-ze-plati-ze-mzp-pravdepodobne-povedou-motoriste
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Babiš podle ekologických organizací naznačil, že MŽP pravděpodobně povedou v nové vládě stále Motoristé

17.10.2025 12:43 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 2
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Wikimedia Commons
Ekologické organizace tvrdí, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš na dnešní schůzce naznačil, že platí, že ministerstvo životního prostředí v nové vládě pravděpodobně připadne Motoristům. Považují to za zásadní chybu, která ohrožuje ochranu české přírody. Asociace Zelený kruh, která sdružuje ekologické organizace, o tom informovala v tiskové zprávě. Babiš po vítězství svého hnutí v nedávných sněmovních volbách sestavuje vládu s SPD a Motoristy.
 
Ekologové se dnes s Babišem sešli, jelikož mají výhrady k tomu, aby post ministra životního prostředí obsadil někdo z Motoristů. Straně úřad připadl podle nedávno oznámení dohody ANO, SPD a Motoristů. Výhrady projevily také stovky vědců a tisíce studentů v otevřených dopisech.

Možným kandidátem za Motoristy je jejich předseda Petr Macinka, který v minulosti uvedl, že takzvaně "poteče zelená krev". Program Motoristů klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnovat silniční dopravu a vytápění.

Postoj strany k emisním povolenkám je v souladu s programem hnutí ANO, nicméně, na což již upozorňovali i ekologové, v mnohých bodech týkajících se ochrany přírody se rozchází. Příkladem mohou být dotační programy pro domácnosti jako je Nová zelená úsporám či kotlíkové dotace, které Motoristé chtějí zrušit. Volební program ANO naopak slibuje energetické úspory pro všechny, rozvoj obnovitelných zdrojů, ochranu národních parků a pokračování kotlíkových dotací.

Motoristé také chtějí opustit princip bezzásahovosti, který je důležitým bodem v ochraně národních parků, kterou zavedl v minulosti ministr Richard Brabec z hnutí ANO.

Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Kolínské nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí. Další termín schůzky s Babišem zatím ekologové stanovený nemají. S Macinkou se ekologové scházet nechystají.

"Není vůbec představitelné, že by vláda mohla v této důležité oblasti fungovat, pokud Motoristé ovládnou resort životního prostředí," uvedl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Ekologové také upozornili, že přes ministerstvo životního prostředí se přerozdělují značné částky z fondů financovaných evropskou unií či výnosy z emisních povolenek.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: MŽP Ekologické organizace jednaly s Babišem o svých výhradách k obsazení postu ministra životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Foto: Hugo Charvát Ekolist.cz Piráti požádali Pavla, aby zvážil nejmenování Macinky a Turka ministry Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: MŽP Greenpeace: Motoristé v čele MŽP představují pohrdání veřejným zájmem

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Radek Čuda

17.10.2025 12:55
Tak volby dopadly jak dopadly, s Bábou nikdo z 5K do koalice jít nechce, bez něj se koalice postavit nedá, takže jsou karty rozdané a kdo to nechápe je buď blbej a nezvládá ani opravdu elementární matematiku ... a ne, to Kolínská přes všechny výhrady zase není ... nebo to prostě pochopit odmítá.

Navíc pokud všichni řvou už takto předem, že z Motoristů nikdo, tak Bábovi nedávají ani jinou možnost, než tam toho Motoristu jmenovat ... protože pokud by to neudělal, tak by před svými voliči voliči vypadal jako bačkora a trouba. To by neudělal ani totální flegmouš, natož sebestředný egomaniak.
Takže úplně pitomá taktika ... proto taky ve volbách tihle exoti dopadají jak dopadají.

Kdyby měli aspoň trochu rozumu, tak počkají až někdo v těch Vrškách bude a pak pak ho budou grilovat na konkrétních věcech, které podělá ... a ono se vždy něco najde ... a když to budou dělat fakt jo šikovně, tak min budou získávat body, ideálně dosáhnou jeho odvolání.

Starý pan Neff ve svých knihách používal v podobných situacích obrat "nečetl svého Machiavelliho".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2025 13:42 Reaguje na Radek Čuda
Jen drobná oprava. Právě Bába nechce jít s nikým z pětikolky, taky čtyřletým hyenizováním, lhaním a štvaním proti ní si zavřel dveře natvrdo. Tohle voliči věděli a zvolili si, jak si zvolili, mají právo (bohužel i povinnost) si to vyžrat dodna. Samozřejmě to bude znamenat devastaci nejen ekologickou, ale i ekonomickou, politickou, sociální atd. atd. "Hlas lidu, hlas Boží." čus.
Odpovědět

Nejčtenější články

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 11

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 36

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 40

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa

Diskuse: 16

Nevládní organizace: Motoristé chtějí zrušit ochranu půdy. Protierozní vyhláška je v ohrožení

Diskuse: 15
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist