Babiš: Požadavky na odebrání životního prostředí Motoristům jsou nesmyslné

17.10.2025 18:28 | PRAHA (ČTK)
Požadavky na odebrání ministerstva životního prostředí (MŽP) Motoristům jsou nesmyslné, řekl dnes na tiskové konferenci předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Se šéfem ANO se dnes kvůli svým výhradám k tomu, aby byl ministrem resortu zástupce Motoristů, sešli zástupci ekologických organizací. Po jednání ČTK řekli, že Babiš jejich obavy chápe, ale řekl jim, že v tuto chvíli nemůže zařídit, aby resort vedl někdo jiný.
 
Motoristům ministerstvo životního prostředí připadlo podle nedávno oznámené dohody ANO, SPD a Motoristů. Babiš dnes označil požadavek na odebrání ministerstva Motoristům za nesmyslný. "Máme jasné rozdělení resortů," řekl. Uvedl také, že na hodinu a půl dlouhé schůzce zástupci hnutí ANO vnímali připomínky ekologů a informovali je, že budou příští týden s lídry SPD a Motoristů jednat o programu.

Asociace Zelený kruh, která sdružuje ekologické organizace, po setkání s Babišem v tiskové zprávě uvedla, že jednání přineslo znepokojivé signály o budoucím směřování českého životního prostředí. "Nechápu, co na tom bylo znepokojivého. My jsme jim vysvětlili, že ten resort mají Motoristé, a že o tom budeme vyjednávat. My samozřejmě chceme prosazovat náš program a Motoristé uvidíme, budou asi prosazovat jejich program. Budeme o tom diskutovat a z toho něco vzejde," řekl v reakci Babiš.

Zástupci Greenpeace ČR a Hnutí Duha Jaroslav Bican a Jiří Koželouh ČTK řekli, že jejich obavy o směřování resortu trvají i po schůzce s Babišem. Podobný nesouhlas formou otevřených dopisů projevili také stovky vědců a tisíce studentů.

Ekologové proto svolávají v neděli na Hradčanském náměstí v Praze protest za záchranu ministerstva životního prostředí, kde očekávají velkou účast. Možný kandidát na ministra za Motoristy, jejich předseda Petr Macinka, dnes demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb a obavy ekologů odmítá. Ekologové uvedli, že pokud by sám Macinka s nimi inicioval schůzku, aby například rozptýlil jejich obavy, nebránili by se jí.

Macinka v minulosti uvedl, že pokud by se Motoristé dostali do vlády "poteče zelená krev". Program strany klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnovat silniční dopravu a vytápění.

Ekologické organizace se dnes s Babišem dohodly na další schůzce po jednání ANO s s Motoristy. "Uvidíme jak proběhne naše jednání hlavně s Motoristy sobě k programu a když bude nějaká pozice, no tak my samozřejmě potom budeme s nimi jednat," řekl Babiš na dotaz, kdy se další schůzka s ekology uskuteční.

Babiš dnes také oznámil, že pokud se stane premiérem, jeho poradcem pro životní prostředí bude bývalý ministr za ANO a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

