Babiš: Změna systému povolenek ETS je nejrychlejší způsob, jak pomoci průmyslu
"Vidíme, co se děje v Německu, jakým způsobem má problémy automobilový průmysl. Takže jsme rádi, že se nám podařilo dosáhnout nějakých dílčích úspěchů, tedy že (Evropská) komise je vůbec ochotna revidovat tu směrnici," dodal premiér.
Česká republika je jednou ze zemí, které hlasitě požadují změnu systému ETS. Na konci května Česko spolu s dalšími zeměmi vyzvalo EU, aby ochránila jejich těžký průmysl před náklady spojenými s emisemi uhlíku. V této souvislosti tyto státy zmínily například důležitost zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek umožňujících průmyslovým podnikům vypouštět emise v rámci systému EU ETS.
Systém emisních povolenek ETS má motivovat firmy ke snižování emisí. Podniky si musejí kupovat povolenky za každou tunu CO2, kterou vypustí. Čím více emisí, tím vyšší mají náklady, a proto se jim vyplatí investovat do tzv. čistších technologií. Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová už dříve uvedla, že systém ETS zůstává "osvědčeným nástrojem pro podporu transformace průmyslu", je ale podle ní potřeba ho modernizovat a zajistit jeho větší pružnost.
Očekává se, že EK představí revizi systému emisních povolenek ETS 1 letos 15. července. Podle dokumentu, do kterého nahlédla agentura Reuters, by revize měla prodloužit bezplatné přidělování emisních povolenek pro průmyslové podniky výměnou za investice v Evropské unii.
Babiš už dříve uvedl, že se ceny emisních povolenek promítají do ceny elektřiny v jednotlivých zemích. Podle údajů EU tvoří náklady ETS v průměru asi 11 procent z účtu za elektřinu v Evropě. Každý stát sedmadvacítky to má ale jinak, například v Polsku je to 24 procent vzhledem k dominantní roli uhelných elektráren v jeho energetickém mixu. V Česku jde o 20 procent, podobně vysoké procento má také Itálie.
Evropská komise už začátkem dubna představila první změnu systému obchodování s emisními povolenkami. Navrhla upravit takzvanou Rezervu tržní stability (MSR), která reguluje trh s emisními povolenkami. Nově by povolenky neměly být zneplatněny v případě, že jich bude v rezervě více než 400 milionů. Místo toho budou ponechány jako zásoba do budoucna. Cílem je zvýšit stabilitu a předvídatelnost.
Podle dokumentu, ze kterého cituje Reuters, by revize měla Rezervu tržní stability komplexně reformovat. "Revize EU ETS prodlouží systém bezplatného přidělování emisních povolenek a více jej propojí s investicemi provedenými v Evropské unii. Rovněž uloží členským státům povinnost využívat větší část příjmů z emisních povolenek na dekarbonizaci odvětví zahrnutých do systému EU ETS," stojí v dokumentu unijní exekutivy.
I podle zdrojů ČTK by komise v plánované revizi chtěla, aby systém obchodování s emisemi více motivoval k investicím a k inovacím a aby ti, kteří za povolenky platí, dostali své peníze zpět. Evropská komise podle všeho plánuje jít cestou dát k dispozici více povolenek zdarma, ale bude to chtít podmínit dekarbonizačními plány na straně podniků. Ministr průmyslu Karel Havlíček nedávno při návštěvě Bruselu uvedl, že by tato cesta byla přijatelná i pro Českou republiku.
Systém ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami. Týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Rozšíření systému ETS 2 má být zprovozněno po ročním odkladu v roce 2028 a mělo by se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí zavedení ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který by měl zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.
Revize systému ETS se objevila i v dnes schválených závěrech summitu, které se týkají konkurenceschopnosti unie. Dotčený odstavec zůstával ještě den před jednáním otevřený a jeho změnu prosazovalo zejména Česko, ale i Itálie či Polsko. S výslednou verzí je Praha podle informací ČTK spokojená.
"Evropská rada připomíná potřebu urychlit práci na snižování cen energií, čisté transformaci a dekarbonizaci s ohledem na zásadu technologické neutrality a na posilování naší odolnosti," stojí v dokumentu. "Evropská rada bere na vědomí záměr Evropské komise předložit do poloviny července 2026 konkrétní návrh na revizi systému obchodování s emisními povolenkami ETS, včetně otázky bezplatně přidělovaných povolenek. Současně má komise předložit samostatný návrh reagující na obavy některých průmyslových odvětví týkající se referenčních hodnot (benchmarků) v systému ETS, přičemž bude zachována klíčová role systému ETS v oblasti klimatické a energetické transformace," dodává text.
Takzvané benchmarky a jejich úpravu zmiňují čeští představitelé opakovaně při každém jednání, určují totiž kolik bezplatných povolenek dostane konkrétní průmyslový podnik. Hovoří se přitom o tom, že by počet bezplatně přidělovaných povolenek měl postupně ubývat, s čímž ale Česká republika nesouhlasí.
Tereza Šupová Eliška Naegele
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