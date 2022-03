Balkán by měl integrovat energetické trhy, aby zajistil dodávky, tvrdí odborníci

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | freephotobank.org Albánie, Bosna, Kosovo, Černá Hora, Severní Makedonie a Srbsko, které usilují o vstup do Evropské unie, pocítily dopad prudkého růstu cen elektřiny v Evropě.

Šest západobalkánských států by mělo - s výhledem na zapojení do evropského energetického trhu - integrovat své energetické trhy, aby si zajistily dodávky a snížily rizika v nestabilních obdobích. Na konferenci věnované energetice v bosenském městě Trebinje to ve čtvrtek uvedli odborníci a obchodníci.

Energetické společenství (ES), unijní orgán zřízený za účelem rozšiřování energetické politiky sedmadvacítky na budoucí členy, jmenované balkánské země vyzvalo k reformě legislativy s cílem vytvořit krátkodobé trhy, které jsou nezbytné pro přechod na zelenou energii.

"Existuje mnoho reforem potřebných i pro integraci trhů, které jsou velmi malé a náchylné k jakémukoli narušení dodávek nebo cen," uvedla za ES Jasmina Trhuljová na konferenci. "Integrace by pomohla zajistit dodávky, přilákat investice a zlepšit celkový systém," dodala.

V harmonizaci své energetické legislativy s tou evropskou nejvíce pokročilo Srbsko, které usiluje o co nejrychlejší vstup na unijní trh. Etnicky rozdělená Bosna potřebuje nejprve vytvořit celostátní energetický trh, uvedli zástupci ES.

Energetické společenství vyzvalo balkánské země, aby vypracovaly národní energetické strategie a přijaly rozhodnutí o cílech v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Žádá po nich také, aby stanovily termíny pro postupné ukončení těžby uhlí, aby ukončily dotování fosilních paliv a aby zpoplatnily emise uhlíku.

