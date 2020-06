Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Baník Ostrava / Baník Ostrava / Youtube.com Baník

Baník Ostrava se připojil k aktivitě spolku OBRAZ - Obránci zvířat, který se snaží upozornit na bídné životní podmínky slepic v klecových chovech. Na své sociální sítě klub v úterý vypustil video nazvané „Baník proti klecím“, v němž si jeho hráči zahráli role slepic v klecovém chovu. O možném zákazu budou příští týden rozhodovat poslanci.

„Pohyb je pro mě naprosto přirozená věc. Neumím si představit, že by mi někdo zakázal se na hřišti volně rozběhnout. Myslím, že by to mělo být pro všechny stejné, jak pro zvířata, tak pro lidi,“ uvádí útočník Baníku Roman Potočný.

Hráče ostravského Baníku v novém videu uzavřou na malém prostoru k sobě sražené fotbalové branky. Přes dvacet hráčů se tak na sebe mačká, vzájemně do sebe vráží, zakopávají o sebe a snaží se dostat ven přes síť. Situace zachycená ve videu napodobuje běžný obrázek z klecových chovů, kde se slepice nemohou ani proběhnout nebo si popoletět.

„Žijeme v době, v níž je zvlášť důležité nezapomínat na lidskost. A za tu považuji i vztah ke zvířatům a odmítání lhostejnosti k bídným podmínkám, v nichž konkrétně právě slepice chované v klecích žijí,“ vysvětluje svou podporu zákazu klecových chovů slepic majitel Baníku Václav Brabec.

Iniciativa proti klecovým chovům tak získala dalšího silného spojence, přitom spojení sportovního klubu a ochrany zvířat je v České republice unikátní. K podobným myšlenkám se obvykle hlásí spíše jednotliví sportovci, ale ne klub jako celek. Angažovanost Baníku tak ilustruje, že klecové chovy jsou aktuálním společenským tématem poslední doby. Do kampaně proti nim se zapojily známé osobnosti jako například herečka z dokumentu V síti Tereza Těžká, zpěvák Tomáš Klus, režisér Zdeněk Troška nebo zpěvačka Heidi Janků.

„Málokteré téma v poslední době získalo tak silnou podporu veřejnosti jako zákaz klecových chovů slepic. Vždyť podle nejnovějšího průzkumu je pro zákaz téměř 80 % Čechů a jsou to lidé ze všech koutů republiky,“ hodnotí situaci předseda spolku OBRAZ – Obránci zvířat Marek Voršilka.

Obránci zvířat v souvislosti s nadcházejícím hlasováním vyzývají lidi, aby přes web www.vyzvaposlancum.cz oslovovali poslance a žádali je o hlas pro zákaz klecových chovů. Spustili také kampaň Měsíc v kleci, v rámci níž se v kleci umístěné na Malostranském náměstí v Praze střídají dobrovolníci, aby tak poukázali na nepřijatelné podmínky takto chovaných slepic.

