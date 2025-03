Flixbus dostal v Belgii pokutu za klamavou reklamu, takzvaný greenwashing

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Dopravní společnost Flixbus dostala u německého soudu pokutu za to, že své služby propagovala v Belgii jako ekologicky šetrné, aniž by se to zakládalo na pravdě. Ukázalo to vyšetřování v rámci celoevropské kontroly, o kterém informuje belgická agentura Belga. Flixbus podle ní musel zavádějící tvrzení odstranit.Firma se sídlem v Německu provozuje dálkové autobusy a podle soudu své služby nepravdivě propagovala jako "nejekologičtější způsob dopravy". Dělala také reklamu na ekologické výhody vlaku Flixtrain, přestože tato služba nebyla v Belgii k dispozici.

Flixbus podle soudu uplatňoval takzvaný greenwashing, což je snaha prezentovat se jako firma zodpovědná k životnímu prostředí, i když ve skutečnosti tomu tak úplně není.

Společnost Flixbus nejprve dostala možnost svá tvrzení upravit, ale odmítla to, což vedlo k soudnímu řízení v Německu. Po několika odvoláních Spolkový soudní dvůr, což je německá obdoba nejvyššího soudu, nakonec rozhodl v neprospěch společnosti Flixbus a nařídil jí zavádějící tvrzení odstranit.

"Toto rozhodnutí představuje jasný právní precedens proti zavádějícím ekologickým tvrzením a posiluje ochranu spotřebitele," uvedla mluvčí společnosti FPS Economy Lien Meurisseová.

Přestože společnost Flixbus už v průběhu řízení provedla některé úpravy - například upustila od modelu kompenzace emisí CO2 -, na svých belgických internetových stránkách stále uvádí nejednoznačná tvrzení, která odpovídají greenwashingové praxi, píše Belga. Flixbus teď musí provést další úpravy, aby vyhověl zákonným normám.

reklama