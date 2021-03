Banky ve světě stále investují obří částky do fosilních paliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Dominik Vanyl / Unsplash Zpráva také ukázala, že financování fosilních paliv od 60 největších bank bylo v roce 2020 vyšší než v roce 2016, tedy v prvním roce od vstupu pařížské dohody v platnost.

Velké banky po celém světě i po pařížské klimatické dohodě poskytují obrovské finance firmám zaměřeným na fosilní paliva. Šedesát největších komerčních a investičních bank vložilo mezi lety 2016 a 2020, tedy za pět let od podpisu pařížské klimatické dohody, do fosilních paliv 3,8 bilionu dolarů (84,4 bilionu Kč). Vyplývá to ze zprávy klimatických organizací nazvané Bankovnictví v klimatickém chaosu 2021, na kterou upozornil server CNBC.

V samotném roce 2020 celkové financování fosilních paliv kleslo o devět procent. Zpráva to ale připisuje omezení poptávky související s pandemií nemoci covid-19.

Zpráva také ukázala, že financování fosilních paliv od 60 největších bank bylo v roce 2020 vyšší než v roce 2016, tedy v prvním roce od vstupu pařížské dohody v platnost. Upozorňuje ale, že v roce 2017 americký prezident Donald Trump rozhodl o odstoupení od dohody, zatímco po nastoupení nového prezidenta Joea Bidena se USA znovu k dohodě připojily.

Tři banky, které loni nejvíce financovaly fosilní paliva, byly JPMorgan Chase, Citi a Bank of America. V případě JPMorgan to bylo 51,3 miliardy USD, v případě Citi 48,4 miliardy USD a v případě Bank of America 42,1 miliardy USD.

"Naše budoucnost jde tam, kam tečou peníze, a v roce 2020 tyto banky vložily miliardy, aby nás uzavřely do dalšího klimatického chaosu," řekl v prohlášení zveřejněném spolu se zprávou analytik Lorne Stockman z organizace Oil Change International, která se na zprávě podílela.

Zpráva přichází v době, kdy se objevují známky toho, že globální ekonomiky nejsou v současné době na správné cestě ke splnění snížení emisí stanoveného v roce 2015 pařížskou dohodou. Zpráva vychází každoročně již 12 let, za tu dobu se však její rozsah rozšířil. Pracuje na ní sedm neziskových organizací - Rainforest Action Network, Bank Track, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Reclaim Finance a Sierra Club.

