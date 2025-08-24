https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/bbc-news-vedci-potvrdili-ze-zirafy-nejsou-jeden-druh-ale-ctyri
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Vědci potvrdili, že žirafy nejsou jeden druh, ale čtyři

24.8.2025 01:27 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | mrslorettarsmith0 / pixabay.com
Žirafy patří mezi nejvýraznější a nejoblíbenější tvory na světě. Povětšinou ale byly pokládány za jeden druh, byť odborníci v posledních letech naznačovali, že po planetě majestátně kráčejí hned čtyři druhy těchto dlouhokrkých obrů. Nyní toto zjištění oficiálně potvrdili vědci z Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), napsal zpravodajský server BBC News.
 
Vědci porovnali velikosti lebky a tvaru hlavy různých žiraf a došli k závěru, že existuje dostatečná genetická rozmanitost, aby byly čtyři skupiny těchto savců pokládány za čtyři různé druhy.

Prvním z nově uznaných druhů je žirafa jižní (Giraffa giraffa), která žije v Jihoafrické republice, Angole, jižní Botswaně, Namibii, jižní části Zimbabwe, v Zambii a jihozápadním Mosambiku. Řeky Kunene a Zambezi, a také deštné pralesy v povodí Konga nejspíš zajistily oddělený vývoj tohoto žirafího druhu od ostatních.

Druhým novým druhem je žirafa síťovaná (Giraffa reticulata), která žije na otevřených savanách a zalesněných travnatých pláních Keni, Somálska a Etiopie, píše BBC. Vědci předpokládají, že tento druh od jiných žiraf na severu oblasti oddělila řeka Tana, etiopské hory a města.

Třetím oficiálně uznaným druhem je žirafa severní (Giraffa camelopardalis), která žije v západní Etiopii, střední a západní části Keni, východní části Jižního Súdánu a Ugandě. Jejich teritorium podle vědců patrně vymezila řeka Nil a Viktoriino jezero, stejně jako jejich migrační vzorce, dodala BBC.

Čtvrtým a posledním druhem je nádherná žirafa masajská (Giraffa tippelskirchi) se svým typickým vzorem, který se podobá dubovému listí. Žije v Keni, Tanzanii a Ugandě a od žiraf severních tento druh oddělilo Viktoriino jezero a řeka Nil.

Identifikace genetických rozdílů je podle IUCN životně důležitá pro ochranu a řízení populací žiraf. "Čím přesněji rozumíme taxonomii žiraf, tím lépe jsme vybaveni k posouzení jejich stavu a zavedení účinných strategií ochrany," uvedl spoluautor zprávy Michael Brown z IUCN, kterého citoval zpravodajský server BBC News.

Žirafa byla jako jediný druh klasifikována jako ohrožená vyhynutím, i když počet některých poddruhů rostl. IUCN nyní přehodnotí ohrožení čtyř nových druhů a jejich poddruhů a doufá, že díky novým informacím bude moci tyto majestátní zvířata lépe chránit.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
