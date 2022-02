Bek: Snížení závislosti na ruském plynu a ropě bude prioritou předsednictví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN) dnes jednal se zvláštním zmocněncem ministerstva zahraničí pro otázky energetické bezpečnosti Václavem Bartuškou. Snížení závislosti na ruském plynu a ropě bude podle Beka prioritou českého předsednictví v Radě Evropské unie, které nastane v druhé polovině roku.

"Vláda se v reakci na ruskou invazi musí opřít o odbornou expertizu. Oslabení závislosti na ruském plynu a ropě bude prioritou českého předsednictví v Radě EU," uvedl na twitteru Bek.

Bartuška dnes v rozhovoru pro server Aktuálně.cz uvedl, že Česko je schopné pokrýt výpadky ropy i plynu z Ruska. Problém by podle něj neměl být ani s jaderným palivem, doporučil nicméně být připraven i na černé scénáře. Dopady ruské invaze na Ukrajinu totiž budou zřejmé v příštích dnech a týdnech.

Do Česka podle zmocněnce může proudit nejen ruský plyn, ale i jiného původu, a to z Rotterdamu. "Otázkou samozřejmě je, jak moc plynu by zmizelo z evropského trhu a jakým způsobem by byl v rámci Evropy přepravován. Protože výpadek v řádku miliard kubíků by samozřejmě bylo obtížné zvládnout i napříč evropským kontinentem," řekl webu.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes ráno oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, uvedly agentury. Moskva podle Putina nemůže tolerovat hrozby, které přicházejí z Ukrajiny a cílem operace bude ochrana lidských životů. V řadě ukrajinských měst včetně Kyjeva jsou slyšet výbuchy, uvedla ukrajinská agentura Unian. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba řekl, že Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu a že země se bude bránit.

