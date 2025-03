Benešovská nemocnice investovala do rekonstrukce spalovny nebezpečného odpadu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Benešovská nemocnice investovala 200 milionů korun do rekonstrukce spalovny nebezpečného odpadu. Nové zařízení je ekologičtější a díky účinnější technologii nebude k vytápění a ohřevu užitkové vody už skoro vůbec potřeba nemocniční kotelna. Náklady pokryla z větší části dotace od Státního fondu životního prostředí, kraj na akci poskytl 60 milionů korun, řekl dnes novinářům ředitel nemocnice Roman Mrva. Podle hejtmančina náměstka pro zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) budou benešovskou spalovnu tak jako dosud využívat i ostatní krajské nemocnice, které podobná zařízení nemají.Původní spalovna byla téměř čtvrt století stará a nevyhovovala už předpisům. Kapacita nového zařízení je 1000 tun ročně. Končí v něm veškerý nemocniční biologický odpad, odpad z operačních sálů, pleny či kontaminované plasty. Odpad se spaluje při teplotě 1200 stupňů Celsia. Zbude z něj pět procent popílku, s nímž je dál naloženo v souladu s ekologickými normami.

Kromě vlastního odpadu bude benešovská nemocnice stejně jako dřív za úplatu spalovat i odpad z jiných zdravotnických zařízení. Některé krajské nemocnice mají na likvidaci nebezpečného odpadu své smluvní partnery, to by se ale mělo změnit a do budoucna by měl veškerý odpad z těchto zařízení končit v Benešově. Podle Pavlíka to bude výhodnější i při přepravě z větších vzdálenosti. "Má to logiku i v tom, že odpad budeme mít celou dobu pod dohledem a budeme schopni doložit, jak s ním bylo nakládáno," podotkl.

Množství nebezpečného odpadu, který vzniká ve středočeských oblastních nemocnicích, se podle Pavlíka v posledních letech nemění. Jde zhruba o 1000 tun ročně, například kladenská a mladoboleslavská nemocnice vyprodukují každá kolem 200 tun ročně, v Benešově je to méně. Další krajské nemocnice jsou v Kolíně a Příbrami. Podle Mrvy může v nové spalovně končit odpad i z jiných zdravotnických či sociálních zařízení, jako jsou třeba domovy pro seniory nebo ordinace stomatologů, a také z lékáren.

Benešovská nemocnice má spádovou oblast se 120.000 obyvateli, v turistické sezoně je to až čtvrt milionu lidí. Poskytuje péči pacientům z Benešovska, z Votic, Vlašimi, Sedlčan, Sázavy a jejich okolí a z okresů Praha-východ, Praha-západ a Tábor.

reklama