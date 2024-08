Berlínská zoo slaví, po pěti letech se zde opět narodila pandí dvojčata

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Berlínská zoologická zahrada po pěti letech oslavuje narození dalších pandích dvojčat. Jejich pohlaví zatím nemohlo být s přesností určeno, mláďatům se však daří dobře, uvedla zoo v prohlášení. Samička Meng-meng byla uměla oplodněna na konci března, že čeká dvojčata se odborníci dozvěděli teprve před necelými dvěma týdny po ultrazvukovém vyšetření."Jsou tady! Toužebně a vzrušeně očekávaný druhý přírůstek pandí dámy Meng-meng přišel na svět 22. srpna ve 13:03 a 14:19," oznámila zoo. "Oběma mláďatům se daří dobře a láskyplně se o ně stará matka se zkušeným pandím týmem. Nyní v prvních kritických dnech je důležité držet palce," dodala zoo.

Mláďata jsou zatím holá, hluchá, slepá a takřka lysá. Typickou bílo-černou srst získají až později. Podle zoo dvojčata ohroženého medvěda zatím měří asi 14 centimetrů a váží 169 a 136 gramů.

Samička Meng-meng přivedla na svět pandí dvojčata již v roce 2019. Porod byl tehdy senzací, jednalo se totiž o první pandí vrh v Německu. Dvojčata Pit a Paule se okamžitě stala miláčky návštěvníků, později ale byla přesunuta do Číny.

Přečtěte si také | V Hongkongu přivedla nejstarší panda-prvorodička na svět dvojčata

Meng-meng s partnerem Ťiao-čchingem žijí v berlínské zoo od léta 2017. V žádné jiné německé zoologické zahradě pandy nežijí. Zvířata, která by bez ochranných opatření pravděpodobně již vyhynula, patří Číně, ta je do Německa podobně jako do dalších států pouze zapůjčila.

reklama