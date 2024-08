V Hongkongu přivedla nejstarší panda-prvorodička na svět dvojčata

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

🐼🇭🇰 DERNIERE MINUTE 🔔

La femelle #panda #YingYing (#盈盈) a donné naissance ce 15 août à des jumeaux, 1 mâle et 1 femelle, au parc zoologique #OceanPark à Hong Kong ! C'est la première fois que ce parc enregistre une naissance de pandas !

📸 @OCEAN_PARKhttps://t.co/QYVgSCHpvu pic.twitter.com/parFELeyOT — www.panda.fr (@pandas_fr) August 15, 2024

Hongkong slaví narození pandích dvojčat, která přivedla na svět samička Jing-jing. Jde o její první mláďata a Jing-jing se tak ve svých 19 letech stala nejstarší známou pandou velkou, která přivedla na svět mládě, informoval zpravodajský server BBC News Jing-jing porodila dvojčata ve čtvrtek, den před svými 19: narozeninami. Pokud by byla člověk, odpovídalo by to podle BBC stáří 57 let. Fotografie pandích dvojčat - samečka a samičky - se na facebooku dočkaly více než tisícovky blahopřejných komentářů.

Podle ošetřovatelů jsou mláďata v současné době "velmi křehká a potřebují čas, aby se stabilizovala", dostávat budou nepřetržitou intenzivní péči.

"Všichni se těšíme na setkání s mláďaty pandy velké. Prosíme, počkejte trpělivě několik měsíců, než se dočkají svého debutu a oficiálního seznámení se všemi!" uvedl v prohlášení hongkongský Ocean Park, kde Jing-jing žije.

Pandy velké jsou známé svým nízkým sexuálním apetitem. Jing-jing a otec dvojčat, Le-le, jsou v Ocean Parku umístěni od roku 2007, kdy je Peking daroval Hongkongu. V březnu se pandy úspěšně spářily.

Dlouhodobé úsilí Číny o zachování pand velkých zvrátilo pokles jejich populace. Nyní jsou považovány "jen" za zranitelný druh a nepatří mezi ohrožené druhy.

Kromě toho, že pandy slouží jako atrakce v zoologických zahradách a parcích, jsou také součástí čínského diplomatického úsilí; Čína je zapůjčuje jiným zemím, ale pandy i jejich mláďata zůstávají majetkem Pekingu.

reklama