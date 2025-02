Bezosův fond končí podporu iniciativy stanovující klimatické standardy pro firmy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos SBTi vznikla v roce 2015 s cílem pomáhat firmám stanovovat vědecky podložené cíle snižování emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou. Ilustrační foto

Klimatický fond Earth Fund zakladatele americké společnosti Amazon Jeffa Bezose ukončil podporu iniciativy Science Based Targets (SBTi), která stanovuje globální standardy pro klimatické cíle firem, jako jsou Apple nebo H&M. Upozornil na to server listu Financial Times (FT). Podle informovaných zdrojů FT může krok souviset s Bezosovou strategií vyhnout se konfliktům s novým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který se ke snaze zmírnit změny klimatu staví kriticky.Rozhodnutí přichází také po rostoucí kritice přílišného vlivu fondu na směřování SBTi a zprávách, podle nichž se Bezosův tým snažil prosadit větší rozšíření trhu s uhlíkovými povolenkami, nazývanými také uhlíkové kredity, připomněl FT.

SBTi v minulosti od Bezosova fondu obdrželo 18 milionů dolarů (434 milionů Kč). "Naši dárci nezasahují do našich procesů při vývoji standardů - a ani by se o to nesnažili," uvedla iniciativa.

Bezos se podle FT spolu s dalšími zakladateli firem v Silicon Valley, jako je šéf firmy Meta Mark Zuckerberg, aktivně snaží o dobré vztahy s Trumpovou administrativou, aby své podnikání ochránili před rostoucím tlakem na vynucování antimonopolních pravidel nebo regulací umělé inteligence (AI).

"Před osmi lety byli technologičtí miliardáři v opozici, teď se snaží s administrativou spolupracovat," řekl FT zdroj z prostředí technologických společností k rozdílu mezi prvním a druhým funkčním obdobím prezidenta Trumpa. Podle FT proto existují obavy, že odklon filantropů z velkých technologických firem od klimatických iniciativ by mohl mít širší dopady na financování ekologických projektů. Bezosův fond dlouhodobě podporuje také další klimatické organizace, například World Resources Institute (WRI).

Podle představitelů WRI spolupráce s Bezosovým fondem pokračuje beze změn, ale organizace zároveň sleduje širší dopady zmrazení americké zahraniční pomoci na financování globálních klimatických iniciativ. "Svět se obrací vzhůru nohama. Snažíme se v tom vyznat," sdělil FT zdroj blízký WRI.

Bezosův fond Earth Fund vznikl v roce 2020 jako jedna z filantropických aktivit zakladatele Amazonu. Mezi svými cíli fond uvádí boj proti změně klimatu a ochranu přírody. Bezos do fondu vložil deset miliard dolarů (241,2 miliardy Kč), jež mají v této dekádě rozděleny formou grantů na podporu vědců, aktivistů a nevládních organizací zaměřených na ochranu životního prostředí.

SBTi je mezinárodní iniciativa oficiálně sídlící v Británii, na níž spolupracují například iniciativa OSN Global Compact nebo Světový fond na ochranu přírody. Vznikla v roce 2015 s cílem pomáhat firmám stanovovat vědecky podložené cíle snižování emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou.

