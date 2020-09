Bezzásahová plocha NP Šumava by v roce 2060 měla být 75 procent

Svatá Prostoto 22.9.2020 15:00

2060 ... a tak to jo.



Beru, že pokud to po Hubeným někdo chce, tak mu to napíše, za peníze bych něco sesmolil klidně taky.



Ale rušit se tím, co bude ... přesněji řečeno co by možná mohlo být ... za 40 let ...

Odpovědět