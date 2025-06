NP Šumava zvažuje kvůli suchu změnu podmínek pro splouvání Teplé Vltavy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Šumavský národní park zvažuje změnu podmínek pro splouvání Teplé Vltavy. Kvůli suchému počasí na řece někdy výrazně kolísá hladina. Následkem toho mohou lodě na řece, která vede úsekem s přísnějším režimem ochrany, ohrožovat populaci perlorodky. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Případná změna pravidel může podmínky pro splouvání zpřísnit.Lodě smí na řeku, pokud je výška hladiny minimálně 50 centimetrů. Když klesne níže, platí zákaz splouvání. Rozhodným ukazatelem pro daný den je stav na měřicí stanici v 8:00.

"Jenže letos se nám stalo, že po bouřce byla ráno hladina na úrovni 55 centimetrů. A o pár hodin později klesla až o deset centimetrů, protože napršená voda odtekla po proudu. Znamená to, že lodě, které vyplouvaly v průběhu dne, byly na řece s hladinou pod hranicí 50 centimetrů, což může mít špatný dopad na populaci perlorodky, která v řece žije," uvedl Dvořák.

Výrazné výkyvy na řece způsobuje v posledních letech suché počasí. V minulosti byla hladina Teplé Vltavy v červnu prakticky vždy nad 50 centimetrů. Případný déšť nebo bouřka ji krátkodobě zvýšil, ale po odplavení vody zůstávala hladina vždy nad povoleným minimem. Dnes ráno ukazovala stanice na Soumarském mostu 43 centimetrů, což je podle Dvořáka nebývalý jev.

"Nikdo na Šumavě nepamatuje, že by v červnu byla hladina Teplé Vltavy tak extrémně nízko. Způsobilo to menší množství sněhu, které v zimě bylo, a také nedostatek jarních srážek. Pokud je nyní na řece tak málo vody, otázkou je, kolik jí tam bude v červenci a v srpnu, kdy bývají vyšší teploty, větší odpar vody a také třeba minimum srážek," řekl Dvořák.

Na Teplou Vltavu smí vodáci od 1. května. V květnu vždy jen o svátcích a víkendech, od června pak denně. Vzhledem k nedostatku vody se však letos smělo splouvat jen tři dny.

Dvořák dodal, že šumavský národní park zatím nerozhodl, jaký způsobem by pravidla pro splouvání změnil. Podle něj lze ale vyloučit, že by se minimální hranice hladiny ještě snížila.

"Každopádně na situaci z poslední doby musíme určitě reagovat. Už loni to vypadalo velmi špatně, ale pomohly květnové deště, kdy napršelo dost vody a sezonu splouvání to zachránilo. Možné je také, že se bude muset udělat nová EIA (posudek vlivu na životní prostředí), protože současná, podle níž se splouvání řídí, je stará 15 let. A za tu dobu se klima a podmínky dost změnily," uvedl Dvořák.

reklama