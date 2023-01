Bloomberg: Plynová krize se podle odborníků může letos v zimě opakovat

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přestože energetické sítě v Evropě se nyní soustředí na zajištění dostatku plynu a elektřiny pro domácnosti v nadcházejících měsících, odborníci si už teď začínají všímat letošních Vánoc a obávají se, že všechny dosavadní problémy by se mohly příští zimu opakovat - a možná i zhoršit. Podle odborníků bude situace v Evropě příští zimu do značné míry záviset na tom, jak chladný bude leden, únor a březen. Uvedla to dnes agentura

Dopady současné krize na trhu s plynem by navíc mohly trvat déle. V prosinci jedna z nejuznávanějších britských energetických firem Cornwall Insight varovala, že ceny plynu mohou zůstat vysoké až do konce desetiletí. Domácnosti ve většině zemí Evropy jsou přitom už teď nuceny platit více než dosud za teplo, protože ceny plynu a elektřiny za poslední rok a půl prudce stouply.

Pokud bude počasí v prvních třech měsících letošního roku nezvykle teplé, nebudou lidé zřejmě potřebovat tolik plynu k vytápění a úložiště plynu v Evropě budou mít po skončení zimy větší zásoby. To by usnadnilo doplnění zásob v létě i bez ruského plynu.

Dodávky plynu z Ruska do Evropy se loni v létě prudce snížily. Část plynu však stále přicházela, což Evropě umožnilo uložit si plyn na horší časy. Letos v létě však zůstanou plynovody spojující Rusko s Evropou pravděpodobně zcela uzavřeny. Evropa tak bude muset většinu plynu dovážet loděmi ze Spojených států, Kataru a dalších zemí. Nicméně ve světě je omezený počet tankerů na zkapalněný zemní plyn (LNG) a v Evropě je navíc omezený počet míst, kde mohou tato plavidla kotvit.

V posledních měsících se v Evropě objevily nebo byly urychleny projekty nových terminálů s cílem dostat do Evropy více LNG. Největší dovozní kapacity pro LNG v Evropě má teď Británie, Španělsko a Portugalsko. Pyrenejský poloostrov ale nemá mnoho plynovodů, které by ho spojovaly se zbytkem Evropy, takže španělské terminály nejsou pro sousedy příliš užitečné. Británie pak má jen málo míst, kde by mohla skladovat LNG, který v létě doveze.

I když LNG může nabídnout částečné řešení dodávek plynu do Evropy, nemůže stlačit ceny plynu na úroveň, kde byly dříve. LNG je už teď drahý pro přepravu, ke zkapalnění a udržení dostatečně chladného plynu v tankerech je zapotřebí množství energie a drahého vybavení. A protože tankery mohou plout kamkoliv, kde je poptávka po plynu, bude muset Evropa zaplatit víc, než kolik jsou ochotni platit kupující jinde ve světě. Přechod na závislost na LNG tak bude pro Evropu znamenat roky vyšších cen.

