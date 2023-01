Bloomberg: Zelené investice se poprvé vyrovnaly investicím do fosilních paliv

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Největší podíl na investicích měla solární a větrná energie, v těsném závěsu byly elektromobily. Téměř polovina všech globálních investic do přechodu na zelenou energii připadla na Čínu.

V loňském roce se ve světě vynaložilo na přechod na čistou energii 1,1 bilionu USD (24,1 bilionu Kč). To je stejná částka, jaká byla investována do těžby fosilních paliv. Je to tak poprvé, kdy svět investoval do náhrady fosilních paliv tolik peněz, kolik vynaložil na těžbu ropy, plynu a uhlí. Vyplývá to z analýzy výzkumné společnosti BloombergNEF (BNEF). Nikdy předtím také částka vynaložená na přechod k zelené energii nepřesáhla jeden bilion USD.

Investice do zelené energie loni stouply o 31 procent. Stále však představovaly pouze zlomek toho, co je potřeba ke snížení emisí skleníkových plynů a boji proti globálnímu oteplování. BNEF odhaduje, že je nutné roční investice do přechodu na novou energetiku do konce desetiletí ztrojnásobit, aby měl svět šanci dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí.

Největší podíl na investicích měla solární a větrná energie. Celkově investice do těchto dvou zdrojů obnovitelné energie stouply o 17 procent na 495 miliard USD. V těsném závěsu byly elektromobily, kde celková částka stoupla o 59 procent na 466 miliard USD.

Téměř polovina všech globálních investic do přechodu na zelenou energii připadla na Čínu. Bylo to 546 miliard USD. Na druhém místě byly Spojené státy s celkovou investicí 141 miliarda USD. Kdyby BNEF počítala Evropskou unii jako jeden subjekt, byla by EU na druhém místě s částkou 180 miliard USD.

Částka 1,1 bilionu USD podle BNEF pokrývá peníze investované do zavádění technologií čisté energie. Nezahrnuje částku 274 miliard USD investovanou loni do rozšiřování a posilování energetických sítí, 79 miliard USD investovaných do dodavatelských řetězců a výroby nebo 119 miliard USD kapitálu získaného společnostmi zabývající se čistými technologii. Spolu s těmito penězi by celková částka investovaná do přechodu na čistou energii činila 1,6 bilionu USD.

To, že se investice do čisté energie v podstatě vyrovnaly investicím do fosilních paliv, je pozoruhodné vzhledem k tomu, že investice do těchto starších, znečišťujících zdrojů loni vzrostly, dodal BNEF.

