Botanická zahrada Praha v Troji otevře i na Štědrý den

Botanickou zahradu Praha mohou lidé navštívit i o vánočních svátcích, a to i na Štědrý den. K vidění jsou stálozelené dřeviny či trvalky nebo nejstarší orchidej botanické zahrady ve skleníku Fata Morgana. Vinotéka sv. Kláry nabídne svařené víno a horký mošt. ČTK o tom informovala mluvčí Botanické zahrady Praha Michaela Bičíková.

Do pražské botanické zahrady v Troji návštěvníci mohou zavítat i na Štědrý den, a to od 09:00 do 14:00. Stejná otevírací doba bude i na silvestra. Botanická zahrada nabídne řadu stálozelených trvalek, jehličnany, stálozelené stromy a keře nebo i některé květy.

Ve skleníku Fata Morgana obnovili expozice asijských horských rostlin, kde je například nejstarší orchidej ve sbírkách botanické zahrady. Trs je více než 80 let starý a rozrostl se do více než metrové šířky. K vidění jsou i nově zasazené keříky či bylinky z asijských hor, například z Vietnamu. Novinkou jsou i vřesovcovité rostliny, unikátem jsou dva druhy rodu Aspidistra, z nichž jeden byl pro vědu popsán teprve před několika lety, a druhý na popis ještě čeká.

Vinotéka svaté Kláry bude otevřena vždy od 10:00. Na Štědrý den a na silvestra se zavře ve 14:30 a v dalších dnech standardně v 16:30. Venkovní expozice jsou až do konce února přístupné bezplatně, vstupné do skleníku Fata Morgana je 150 Kč.

