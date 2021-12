Brabec: K úspěchům MŽP letos patřily Nová zelená úsporám a Modernizační fond

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Alena Brozova / Shutterstock Brabec upozornil na novou etapu programu Nová zelená úsporám spuštěnou na podzim, v němž se počítá nejméně s 39 miliardami korun.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jako úspěch ministerstva životního prostředí v letošním roce označil bývalý šéf úřadu Richard Brabec (ANO) spuštění Modernizačního fondu, další etapy Nové zelené úsporám či přípravu Operačního programu Životní prostředí. Brabec to řekl v rozhovoru s ČTK. Naopak ho mrzí, že se zatím nepodařilo dokončit policejní vyšetřování ekologické havárie na Bečvě a dlouhá příprava protierozní vyhlášky. Vyhláška je platná od července. Jde o třetí verzi, první byla předložena už v roce 2017.

"Za prvé se povedlo velmi dobře připravit nový Operační program Životní prostředí, který nahradí ten stávající program. Byl připraven ve spolupráci s Evropskou komisí a má všechny náležitosti na to, aby mohlo začít čerpání příští rok," uvedl Brabec. V programu, který bude do roku 2027, je pro ekologická opatření i adaptační projekty na změnu klimatu přes 60 miliard korun.

Exministra také těší to, že se vypsalo sedm výzev v letos spuštěném Modernizačního fondu. Podotkl, že do roku 2030 se v něm má postupně nahromadit možná až 400 miliard korun. "Z toho budou a už dnes jsou financovány první projekty typu restrukturalizace nebo změny palivové základny tepláren. Je tam celá řada projektů do obnovitelných zdrojů, (...) obecní fotovoltaiky a tak dále. (...) Budou to doslova tisíce projektů," shrnul cíle fondu Brabec. Fond, financovaný z prodeje emisních povolenek, má přispět k rychlejšímu odklonu od spalování uhlí a ke snížení emisí skleníkových plynů.

Brabec upozornil i na novou etapu programu Nová zelená úsporám spuštěnou na podzim. Program, v němž se počítá nejméně s 39 miliardami korun, pokrývá mimo jiné úsporné renovace a stavby domů, pořízení fotovoltaiky i kotlíkové dotace pro domácnosti s běžnými příjmy.

"Letos (...) nebylo takové téma sucho. Ale přesto se podařilo pokračovat ve velkém množství projektů na zadržení vody v krajině a ve městech," řekl také Brabec. Dodal, že by byl rád, aby zůstal zachován národní program pro nové zdroje pitné vody v menších obcích. Podle něj se osvědčil jako doplněk nákladnějších projektů financovaných z unijních zdrojů.

Exministr dále uvedl, že ho naopak mrzí to, že se za dobu jeho působení v resortu nepodařilo dokončit vyšetřování kauzy Bečva. Poznamenal, že havárii z 20. září 2020, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy a uhynuly při ní desítky tun ryb, sice vyšetřuje policie, a ne ministerstvo, jde však o dluh, který po sobě nechtěl nechat. Zdůraznil, že jde o složitý případ a policie je pod tlakem, ale přál by si, aby byla věc dořešena co nejdříve.

"A také, byť to není jen horizont letošního roku, jsem chtěl mít dříve v účinnosti protierozní vyhlášku. Tam (...) to bylo velmi komplikované a dlouhé dohadování s ministerstvem zemědělství a profesními organizacemi zemědělců - Agrární komorou, Zemědělským svazem ČR a dalšími," uvedl Brabec. Ke kritice ekologů a některých odborníků, že je nynější verze mírná a neslouží k dostatečné prevenci, řekl, že nešlo prosadit materiál bez shody zúčastněných stran. Brabec přesto míní, že díky vyhlášce se budou více kontrolovat a sledovat případy eroze a postihovat zemědělci, kteří se k půdě chovají "macešsky".

"Myslím, že to bude potřebovat minimálně příští rok ještě nějaké provozní a zkušenostní praxe s tím a pak se bude rozhodovat, zda je to dostačující," uzavřel exministr.

reklama