Brabec: Sucho bylo v dubnu všude, situace je katastrofická

pavel peregrin 29.4.2020 12:29

Sněhu na horách letos bylo málo, ale v únoru a březnu vydatně pršelo. Pro doplnění zásob podzemní vody to samozřejmě nestačí, ale se zemědělským suchem to až doteď s výjimkou písčitých půd nebylo tak zlé. Mohu to posoudit dle stavu jařin, co jsem viděl, tak v podstatě vzešlé normálně, občas pruhy, ale to se stává běžně. Dnes přišla voda a do neděle má občas pršet, tudíž ty jaře i ozimy se v pohodě srovnají. Kde si nesmyslnou přípravou nevyhnali z půdy vodu, tak to je zatím relativně v pohodě. No a co se týká řek, pokud by nebyly přehrady, tak by v nich dnes protékala tak akorát smradlavá břečka- to si doufám odpůrci přehrad uvědomují, či nikoliv? A to nemluvím o zdrojích pitné vody pro Prahu na Želivce.

