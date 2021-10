Brazílie a Kolumbie chtějí na summitu v Glasgow jednat o Amazonii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Brazílie a Kolumbie chtějí na klimatickém summitu OSN v Glasgow jednat o ochraně amazonského pralesa. Obě země ale žádají respekt ke své svrchovanosti, uvedli brazilský prezident Jair Bolsonaro a jeho kolumbijský protějšek Iván Duque. Bolsonaro je za svůj přístup k Amazonii dlouhodobě kritizován, uvedla agentura AFP.

"Amazonie je pro nás velice cenná a ochráníme ji v rámci naší svrchovanosti," uvedl kolumbijský prezident Duque. Podle Bolsonara budou obě země v této otázce na klimatickém summitu, který se uskuteční ve Skotsku od konce října do 12. listopadu, postupovat jednotně.

Na území Brazílie leží zhruba 60 procent amazonského pralesa, v Kolumbii šest procent.

V přístupu k pralesu se obě země zatím liší. Podle agentury EFE odborníci oceňují snahu kolumbijské vlády potírat nelegální těžbu, zatímco brazilský prezident Bolsonaro je kritizován, že jeho vláda proti nelegálnímu mýcení nepostupuje dostatečně rázně.

Bolsonaro čelí dlouhodobě kritice za to, že mluvil o rozšíření ekonomických aktivit v přírodních rezervacích a větším využitím ekonomických zdrojů Amazonie. V dubnu však slíbil, že nelegální mýcení pralesa se podaří ukončit do roku 2030 a že Brazílie dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2050.

