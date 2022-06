Brazilská policie asi našla ostatky Brita a Brazilce, dovedl je k nim podezřelý

Foto | deltreehd / deltreehd / pixabay

Policie našla ve středu v brazilské Amazonii pozůstatky dvou lidí, jimiž jsou zřejmě britský novinář Dom Phillips a místní ochránce práv domorodých obyvatel Bruno Pereira, kteří v oblasti zmizeli 5. června. Na místo, kde byla těla zakopána, policisty dovedl jeden z podezřelých z jejich zabití. Pozůstatky zatím nebyly identifikovány, čeká se na analýzu DNA, sdělila místní policie novinářům.

"Našli jsme těla asi tři kilometry v hloubi lesa," řekl vyšetřovatel Eduardo Alexandre Fontes. Dodal, že na místo pluli policisté skoro dvě hodiny po řece a pak šli ještě necelou půlhodinu pěšky. Podle Fontese se jeden z podezřelých k zastřelení mužů přiznal. Rodina podezřelého ale tvrdí, že nic neudělal a že policie ho k přiznání donutila násilím.

Sedmapadesátiletý nezávislý žurnalista Phillips, který žil dlouhodobě v Brazílii a v Amazonii sbíral informace pro další knihu, a jedenačtyřicetiletý aktivista Pereira, který v minulosti opakovaně dostával výhrůžky kvůli své práci, zmizeli u obce Sao Rafael, z níž mířili do města Atalaia do Norte. Pohybovali se v regionu Javari, který leží nedaleko hranic s Kolumbií a Peru a je jedním z největších brazilských regionů obývaných domorodými kmeny. Oblast je ale také působištěm drogových gangů, ilegálních těžařů dřeva a nerostů a rybářů, kteří za peníze loví pro mafii v oblastech vyhrazených pro domorodce. Rybáře najímají mimo jiné gangy z Kolumbie.

Hlavními podezřelými ze zabití Phillipse a Pereiry jsou bratři Amarildo da Costa de Oliveira, zvaný Pelado, a Oseney da Costa de Oliveira, zvaný Dos Santos. První z nich byl zatčen už minulý týden a druhý tento týden v úterý. Podle policie se Pelado k účasti na vraždě přiznal, druhý bratr podíl na vraždě popírá.

Pereira dříve pracoval pro vládní agenturu Funai (Národní nadace pro indiány), která má na starost ochranu domorodého obyvatelstva, včetně například vytyčování chráněných rezervací. Z agentury Funai byl propuštěn v roce 2019 a pak začal pracovat pro sdružení domorodých obyvatel Údolí Javari (UNIVAJA). Otec tří dětí Pereira o místo ve vládní agentuře přišel poté, co v lednu 2019 nastoupil do úřadu brazilského prezidenta krajně pravicový politik Jair Bolsonaro. Ten snížil rozpočet této agentury a vysloužil si kritiku za řadu neekologických kroků. Bolsonaro podporuje rozšiřování těžby a komerčního zemědělství v Amazonii, a to i v chráněných oblastech obývaných domorodými obyvateli.

Organizace Amnesty International dnes kritizovala Bolsonarovy výroky z posledního týdne, jimiž komentoval pátrání po dvou mužích v amazonské džungli. Šéfka AI pro Ameriku Erika Guevaraová je označila za kruté a necitlivé a vyzvala úřady, aby důkladně vyšetřily zmizení a smrt Phillipse a Pereiry. Bolsonaro během pátrání zpochybňoval opatrnost obou mužů při cestě do odlehlé oblasti a řekl také, že jestli spadli do řeky, tak už z nich "sotva něco zbylo".

"Jelikož vše nasvědčuje tomu, že ty dva zabili, doufám, že nejsou ve vodě, protože tam by z nich sotva co zbylo, ryby by je snědly, nevím, zda jsou v Javari pirani. Je nám to moc líto," řekl Bolsonaro místním médiím předtím, než policie objevila těla. Na adresu Brita řekl, že ho v regionu neměli mnozí rádi kvůli jeho článkům. "Měl být víc než dvojnásobně opatrný, když se rozhodl pro výlet tam...na řece jsou piráti a všechno možné (nebezpečí), co si lze jen představit," řekl také brazilský prezident.

