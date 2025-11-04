Brazilské město Belém se potýká týden před konferenci COP30 s problémy
Vedle budování vhodné infrastruktury pro klimatickou konferenci město čelí již mnoho měsíců spekulativnímu chování majitelů nemovitostí a hotelů, což vyhnalo ceny ubytování do závratných výšin. Brazilská vláda se snažila situaci na trhu uklidnit pronájmem dvou velkých výletních lodí, které poslouží jako ubytovny pro účastníky konference. Naopak se nedokázala dohodnout na zmírnění cen s asociací místních hoteliérů. Šéf brazilské asociace hotelů Antônio Santiago to přisuzuje postupu vlády. Podle něj kabinet začal jednání tím, že "všem vyhrožoval".
Další obavu, která podle deníku Le Monde zesílila po policejním zásahu v Riu de Janeiro z minulého týdne se zhruba 120 mrtvými, představuje bezpečnost konference. Předsedající konferenci COP30 a brazilský diplomat André Corrêa do Lago uvedl, že organizovaný zločin je v Brazílii mimořádně vážným tématem. Dnes brazilská vláda vydala dekret, který umožní do ulic Belému nasadit armádu během konference.
Podle ekologických organizací se letošní klimatické konference zúčastní výrazně menší týmy než v minulosti. Podle agentury EFE se očekává příjezd zhruba 40 000 účastníků na COP30. Na předchozí konferenci COP29 v Ázerbájdžánu přitom podle údajů OSN vloni přijelo na 54 000 účastníků a do Dubaje na konferenci COP28, která se konala v roce 2023, se dostavilo na 85 000 účastníků.
Organizátoři uvedli na konci minulého týdne, že účast potvrdilo 143 světových delegací. Konference, která sdružuje skoro 200 stran a států, by tak měla dosáhnout kvora dvou třetin, tedy 132 oficiálních delegací, aby se mohla usnášet. Očekává se také účast 57 premiérů, prezidentů a dalších hlav států, což je také méně než na předchozích konferencích COP28 a COP29.
