Brazilský úřad dal firmě Petrobras povolení k průzkumným vrtům u ústí Amazonky
Od Brazílie se očekává, že na summitu COP30 bude mezinárodní společenství urgovat, aby zrychlilo přechod z fosilních paliv, míní Reuters. Energetická politika země je v rozporu s jejími ambicemi udávat směr v ochraně klimatu, čímž si Brazílie a její prezident vysloužili ostrou kritiku ze strany ochránců životního prostředí. "Toto povolení sabotuje konferenci COP a je v rozporu s rolí lídra v oblasti klimatu, kterou si prezident Luiz Inácio Lula da Silva nárokuje na mezinárodní scéně," uvedla nevládní organizace Observatório do Clima.
Povolení vrtů u ústí Amazonky označila za katastrofické. Občanské organizace se podle ní plánují obrátit na soud, aby upozornily na údajné nezákonnosti a technické nedostatky v procesu udělování licencí, což by mohlo vést ke zrušení platnosti povolení, míní Observatório do Clima.
Ochránci přírody varují před těžbou ropy ve vodách u největšího tropického deštného pralesa na světě, regionu s bohatou biologickou rozmanitostí, který je domovem několika domorodých komunit.
reklama