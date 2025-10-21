https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brazilsky-urad-dal-firme-petrobras-povoleni-k-pruzkumnym-vrtum-u-usti-amazonky
Brazilský úřad dal firmě Petrobras povolení k průzkumným vrtům u ústí Amazonky

21.10.2025 10:51 (ČTK)
Satelitní snímek ústí řeky Amazonky v Brazílii. Uprostřed ostrov Marajó, a červeně města Macapá (nalevo) a Belém (napravo).
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | NASA / Wikimedia Commons
Brazilský úřad pro ochranu životního prostředí (IBAMA) dal brazilské ropné společnosti Petrobras povolení provádět průzkumné vrty v blízkosti ústí řeky Amazonky, jedné z biologicky nejrozmanitějších oblastí světa. Firma to podle agentur oznámila v prohlášení. Brazilská síť organizací na ochranu životního prostředí Observatório do Clima krok označila za sabotáž klimatické konference OSN COP30, která se příští měsíc uskuteční v brazilském městě Belém v Amazonském pralese, a kritizovala prezidenta Luize Inácia Lulu da Silva.
 
Vrtání nedaleko ústí Amazonky do Atlantického oceánu by mělo začít okamžitě a trvat přibližně pět měsíců, uvedla Petrobras s tím, že tam prozatím nebude těžit žádnou ropu. Cílem je podle firmy zjistit, zda se v oblasti nachází ropa a plyn "v komerčním měřítku". Oblast hlubokých vod u pobřeží brazilského státu Amapá je pro Petrobras nejslibnější ropnou zónou, píše agentura Reuters. Geologicky se podobá nedaleké Guyaně, kde společnost Exxon Mobil rozvíjí rozsáhlá ropná pole.

Od Brazílie se očekává, že na summitu COP30 bude mezinárodní společenství urgovat, aby zrychlilo přechod z fosilních paliv, míní Reuters. Energetická politika země je v rozporu s jejími ambicemi udávat směr v ochraně klimatu, čímž si Brazílie a její prezident vysloužili ostrou kritiku ze strany ochránců životního prostředí. "Toto povolení sabotuje konferenci COP a je v rozporu s rolí lídra v oblasti klimatu, kterou si prezident Luiz Inácio Lula da Silva nárokuje na mezinárodní scéně," uvedla nevládní organizace Observatório do Clima.

Povolení vrtů u ústí Amazonky označila za katastrofické. Občanské organizace se podle ní plánují obrátit na soud, aby upozornily na údajné nezákonnosti a technické nedostatky v procesu udělování licencí, což by mohlo vést ke zrušení platnosti povolení, míní Observatório do Clima.

Ochránci přírody varují před těžbou ropy ve vodách u největšího tropického deštného pralesa na světě, regionu s bohatou biologickou rozmanitostí, který je domovem několika domorodých komunit.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
