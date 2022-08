Británie příští týden očekává dodávku zkapalněného plynu z Austrálie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Británii příští pondělí očekávají dodávku zkapalněného zemního plynu (LNG) z Austrálie. S odvoláním na analytickou společnost Kpler o tom informoval server BBC. Austrálie zpravidla plyn tak daleko neprodává, evropské země ale po invazi ruských vojsk na Ukrajinu teď hledají alternativy k ruskému plynu. Británie přestala tuto komoditu z Ruska dovážet v dubnu.

Třebaže Británie nakupovala před konfliktem na Ukrajině z Ruska jen malou část ze své spotřeby plynu, země je napojena na evropskou plynovodní síť. Kontinentální Evropa je na ruském plynu závislá mnohem více a Moskva snižuje dodávky této suroviny.

Evropské státy Moskvu obviňují, že používá plyn jako politickou zbraň, což Moskva odmítá. V Evropě se objevují obavy, že Rusko dodávky plynu do evropských zemí zcela přeruší.

Dovoz plynu z Austrálie je známkou toho, jak zoufale se evropské země snaží zajistit si před zimou alternativní zdroje plynu, uvedl analytik energetického trhu David Cox. "Tato dodávka není nutně určena pro Británii, protože stejně nemáme zásobníky, kde bychom ji uskladnili. Ale dovedu si představit, že většina se toho vyveze do Evropy, kde se předhánějí ve zvyšování zásob," dodal.

Jde o první zásilku LNG z Austrálie do Evropy za posledních nejméně šest let, uvedla agentura Bloomberg. Rozhodnutí Austrálie prodávat plyn do Evropy může být částečně způsobeno také sníženou poptávkou z Číny, kde přísná protipandemická opatření vedla podle Coxe ke snížení spotřeby energie.

Analytická společnost Kpler potvrdila, že do britského terminálu Isle of Grain blízko Londýna míří loď LNG Attalos, která veze náklad z terminálu North West Shelf v Austrálii. Británie získává přibližně polovinu plynu ze Severního moře. Asi třetina se na britský trh dostává přes plynovody z Norska, země ale nakupuje také LNG z Kataru, USA a několika dalších zemí.

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom v úterý varovala, že ceny plynu v Evropě se mohou v zimě zvýšit o dalších 60 procent na více než 4000 dolarů (přes 96 600 Kč) za 1000 metrů krychlových.

Po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu nastal spor o turbíny, které jsou součástí plynovodu Nord Stream 1. Další plynovod Nord Stream 2 nebyl kvůli invazi ani spuštěn. Kyjev na jaře uzavřel jednu z přepravních cest ruského plynu do Evropy. Ruská plynárenská společnost Gazprom, nad kterou má kontrolu stát, pak snížila dodávky suroviny přes Nord Stream 1 postupně až na současných zhruba 20 procent kapacity.

Nord Stream 1 je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Jeho maximální kapacita je až 167 milionů metrů krychlových denně.

