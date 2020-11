Británie uspíší zákaz prodeje benzinových a naftových aut

Vilém N 18.11.2020 16:36

Také by bylo zajímavé řict, že výpadek výběru daní, které jsou vázány na prodej pohonných hmot bude nahrazen poplatkem za používání silniční sítě. Řidič dostane určitý počet km zdarma a za víc se bude platit. Doposud dobré. Co není dobré je, uvědomit si, jak asi budou dané km spojovat s daným autem. Že by povenné sledování všech vozidel přes GPS?



Ale tak, ono to u nás bude dost podobné. Viz elektronické dálniční známky, které zatím budou kontrolovat jen policejní hlídky. Ale to už je jen kousek k "mýtným" kamerám na dálnicích. A pak všude. A třeba i s hlídáním rychlosti :-)

