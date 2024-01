Britští spotřebitelé mají neudržitelný vliv na odlesňování, tvrdí poslanci

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Britové přispívají k ničení světových lesů obzvláště velkou měrou, mimo jiné spotřebou produktů, jako je sója, kakao, palmový olej, hovězí či kůže. Vyplývá to ze zprávy britského poslaneckého výboru, o které informoval server stanice Sky News.

Poslanci varovali, že světové lesy jsou vystaveny "obrovskému tlaku" kvůli britskému apetitu po komoditách, jako je sója, kakao, palmový olej, hovězí maso a kůže. Podle zprávy Výboru pro audit životního prostředí (EAC) je intenzita spotřeby v Británii, měřeno podle její stopy na tunu spotřebovaného produktu, vyšší než v Číně.

To by mělo "sloužit jako varovný signál pro vládu", uvedl předseda EAC Philip Dunne, který dodal, že spotřeba ve Spojeném království má "neudržitelný dopad na planetu". Výbor vydal 66stránkovou zprávu o britském příspěvku k řešení globálního odlesňování, tedy kácení lesů, ve kterém sepsal řadu doporučení.

Přichází poté, co ministři oznámili, že čtyři komodity - výrobky z hovězího dobytka (s výjimkou mléčných výrobků), kakao, palmový olej a sója - budou muset mít certifikát o "udržitelnosti", pokud se mají prodávat na britských trzích. Vláda, která plánuje na seznam postupně zahrnout další produkty, zatím neuvedla, kdy toto pravidlo začne platit. Výbor ve zprávě kritizoval skutečnost, že vláda do něj nezařadila také například kukuřici, kaučuk či kávu.

Zákaz ale vytváří "zvrácenou motivaci" pro vývozní země, aby zrušily zákony, kterými chrání lesy, a zlegalizovaly tak jejich odlesňování. Díky tomu by mohly i nadále dovážet určité produkty do Británie, protože by nebyly považovány za neudržitelné, uvedla charitativní organizace ClientEarth.

Výbor vyzval vládu k posílení stávajících zákonů tak, aby britské podniky nesměly obchodovat s komoditami spojenými s odlesňováním nebo je používat.

Poslanci ve zprávě vyzývají ministry, aby vytvořili indikátor globální stopy, díky kterému by veřejnost viděla, jaký dopad má Británie na odlesňování, a aby bylo možné stanovit cíl pro jeho snížení.

Zpráva zdůrazňuje, že lesy hostí 80 procent světové suchozemské biologické rozmanitosti, zajišťují živobytí 1,6 miliardy lidí a poskytují životně důležité ekosystémové služby. "Odlesňování ohrožuje nenahraditelná biologicky rozmanitá stanoviště a přispívá k 11 procentům celosvětových emisí uhlíku," uvádějí poslanci.

