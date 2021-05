Brňané se budou moci zřejmě od června zbavit starých pneumatik zdarma

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | StevenFleming / StevenFleming / Pixabay Brňané nepotřebné pneumatiky doposud mohli odevzdávat ve 14 sběrných střediscích, přičemž za jednu platili 30 korun, za pneumatiku i s diskem 55 korun. Zřejmě od června budou moci pneumatiky odevzdávat v 27 střediscích bezplatně.

Brňané budou moci zřejmě od června odevzdávat staré pneumatiky ve sběrných střediscích zdarma. Dosud za to platili. Pneumatiky by tak už neměly končit odhozené v přírodě. Na tiskové konferenci to uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Brňané nepotřebné pneumatiky doposud mohli odevzdávat ve 14 sběrných střediscích, přičemž za jednu platili 30 korun, za pneumatiku i s diskem 55 korun. Zřejmě od června budou moci pneumatiky odevzdávat v 27 střediscích bezplatně.

Brno se za tímto účelem domluvilo se společností Green Logistics. "Vypůjčíme celkem 27 pozemků, na kterých nyní leží sběrná střediska odpadů. Při jejich výběru jsme zohledňovali to, aby se zde mohlo nashromáždit nejméně 50 kusů starých pneumatik. Navýšíme tím současnou kapacitu odběru starých pneumatik téměř dvojnásobně. Navíc odpadnou poplatky za předání pneumatik a za jejich odstranění," uvedl Hladík.

Do městské rady jde nyní ke schválení smlouva s dotyčnou společností. "Pneumatiky budou následně využity při výrobě nových. Nebudou zlikvidovány ani uloženy někde na skládku, ale zrecyklovány," uvedl Hladík. Vzhledem k tomu, že jejich odběr bude zdarma, odpadá tak podle Hladíka argument, proč je vyhazovat někde v lese.

