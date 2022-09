Brněnská hvězdárna představila v Bruselu obří modely Země a Měsíce

This weekend as a part of the @EU2022_CZ accompanying programme, a part of the South Moravian region can be seen at the Royal Observatory @ORB_KSB (Uccle, Brussels). #SpacePoleOpenDays (link below)@HvezdarnaBrno @repre_smr #EU2022CZ #Terralona @Lunalon @visitbrussels https://t.co/GVtbXEoDdR