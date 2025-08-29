https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brnenska-naplavka-laka-i-vandaly-protipovodnove-zdi-posprejovali
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Brněnská náplavka láká i vandaly, protipovodňové zdi posprejovali

29.8.2025 23:50 | BRNO (ČTK)
Foto | Vadim Fomenok / Unsplash
Brněnská náplavka v ulici Poříčí láká nejen rekreanty a sportovce využívající nové stezky, ale i vandaly. Protipovodňové betonové zdi posprejovali nelegálními graffiti. Ačkoliv některá nechal zhotovitel odstranit, po několika dnech se objevila nová. Město situaci monitoruje, sdělil jeho mluvčí Filip Poňuchálek.
 
Zásadním přínosem opatření za 1,5 miliardy korun bez DPH je možnost urbanistického rozvoje. Brňanům však investice přináší i nové možnosti trávení volného času v blízkosti Svratky. Město získalo povolení předčasného užívání stavby v polovině července. Brzy nato se objevilo i graffiti.

"Se zhotovitelem máme dohodu, že veškerá nově vzniklá poškození průběžně odstraní, a to co nejdříve. Na některých místech se tak už stalo, bohužel se však po několika dnech objevila nová. Ve spolupráci se zhotovitelem podnikáme kroky k zachování čistého prostoru," řekl Poňuchálek.

Firma se nevěnuje pouze posprejovaným zdem, odstraňuje i další vady a nedodělky, což je zásadní pro předání stavby. "Jakmile bude vše v pořádku a stavba formálně předána, požádáme stavební úřad o kolaudaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení v režimu státní správy, není možné odhadovat, jak dlouho bude tento proces trvat," uvedl na začátku srpna Poňuchálek.

Kolaudace je potřebná také pro předání kavárny do správy městské části Brno-střed. "Jakmile se tak stane, plánujeme uskutečnit otevřené výběrové řízení na provozovatele, což potrvá nejméně čtvrt roku. Poté budou s ohledem na výběr provozovatele nutné úpravy interiéru," řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.

Vedle opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici pracuje město i na dalších etapách protipovodňových opatření. Nejblíže je úsek Trnitá, který se týká Svratky i Svitavy. Město koncem července získalo nepravomocné stavební povolení a dokončilo projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Po nabytí právní moci povolení podle Poňuchálka zahájí přípravu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

