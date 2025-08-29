Brněnská náplavka láká i vandaly, protipovodňové zdi posprejovali
"Se zhotovitelem máme dohodu, že veškerá nově vzniklá poškození průběžně odstraní, a to co nejdříve. Na některých místech se tak už stalo, bohužel se však po několika dnech objevila nová. Ve spolupráci se zhotovitelem podnikáme kroky k zachování čistého prostoru," řekl Poňuchálek.
Firma se nevěnuje pouze posprejovaným zdem, odstraňuje i další vady a nedodělky, což je zásadní pro předání stavby. "Jakmile bude vše v pořádku a stavba formálně předána, požádáme stavební úřad o kolaudaci. Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení v režimu státní správy, není možné odhadovat, jak dlouho bude tento proces trvat," uvedl na začátku srpna Poňuchálek.
Kolaudace je potřebná také pro předání kavárny do správy městské části Brno-střed. "Jakmile se tak stane, plánujeme uskutečnit otevřené výběrové řízení na provozovatele, což potrvá nejméně čtvrt roku. Poté budou s ohledem na výběr provozovatele nutné úpravy interiéru," řekl mluvčí radnice Michal Šťastný.
Vedle opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici pracuje město i na dalších etapách protipovodňových opatření. Nejblíže je úsek Trnitá, který se týká Svratky i Svitavy. Město koncem července získalo nepravomocné stavební povolení a dokončilo projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Po nabytí právní moci povolení podle Poňuchálka zahájí přípravu výběrového řízení na zhotovitele stavby.
