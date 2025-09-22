Brněnské Bosonohy vybudují rybník na místě skládky v parku Panenky Marie
22.9.2025 11:12 | BRNO (ČTK)
Bagr v akci
Foto | Dmitrz Kalinovsky / Shutterstock
Vodní plocha dlouhá asi 80 metrů bude mít objem 1000 krychlových metrů vody, součástí stavby bude vybudování lávky i hráze. Voda, která bude do rybníka přitékat, má parametry pitné vody. Čistění vody mají zajišťovat kořeny vodních rostlin. Okolo rybníka povede přírodní stezka.
"Z celkových nákladů 6,5 milionu korun se 30 procenty podílí ministerstvo zemědělství, 35 procenty město Brno a zbylých 35 procent pokryje městská část z vlastního rozpočtu," doplnil starosta.
První práce začnou letos na podzim, hotovo by mělo být v červnu 2026. Po dokončení může být rybník využívaný i pro koupání.
