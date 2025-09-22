https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brnenske-bosonohy-vybuduji-rybnik-na-miste-skladky-v-parku-panenky-marie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Brněnské Bosonohy vybudují rybník na místě skládky v parku Panenky Marie

22.9.2025 11:12 | BRNO (ČTK)
Bagr v akci
Bagr v akci
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Dmitrz Kalinovsky / Shutterstock
Brněnská městská část Bosonohy vybuduje na místě někdejší černé skládky rybník. Tento krok je součástí revitalizace dosud zanedbaného prostoru v parku u Panenky Marie u ulice Za Vodojemem. Vybudování rybníka vyjde na 6,5 milionu korun, městská část na něj získala dotaci od ministerstva zemědělství i z rozpočtu Brna, uvedl starosta městské části Martin Černý (KDU-ČSL).
 
"Tato plocha sloužila 30 let spíš jako skládka, městská část se dlouhodobě snaží o obnovu parku. Hotová je například oprava přístupové cesty i údržba vzrostlých stromů, nový rybník ale dá celému prostoru zcela jinou atmosféru," uvedl Černý.

Vodní plocha dlouhá asi 80 metrů bude mít objem 1000 krychlových metrů vody, součástí stavby bude vybudování lávky i hráze. Voda, která bude do rybníka přitékat, má parametry pitné vody. Čistění vody mají zajišťovat kořeny vodních rostlin. Okolo rybníka povede přírodní stezka.

"Z celkových nákladů 6,5 milionu korun se 30 procenty podílí ministerstvo zemědělství, 35 procenty město Brno a zbylých 35 procent pokryje městská část z vlastního rozpočtu," doplnil starosta.

První práce začnou letos na podzim, hotovo by mělo být v červnu 2026. Po dokončení může být rybník využívaný i pro koupání.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
