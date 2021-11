Brněnský radní Petr Hladík nechce být ministrem životního prostředí

Tomáš Kvítek 9.11.2021 13:01

Vládě přeji, ať se jí daří a má klid na práci. Necháme se tedy překvapit kvalitními kandidáty a snad to rozdýcháme. Na poslední chvíli všichni cukají, co to je? Co se děje? Všichni jsou překvapeni, ze by měli být ministry? Ta osmiletá příprava je tedy opravdu úžasná!!!! Doufám, že to nebude takto celé období.

