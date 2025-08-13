Brněnští radní chtějí přispět statisíce na nové nádrže zachycující dešťovou vodu
"Bude na ní nově zelená střecha, podíl města na její realizaci by měl být 458 000 korun," uvedl náměstek pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL). V Maloměřicích a Obřanech postavili nádrž o stejné kapacitě při městském úřadu. Tuto investici chce magistrát podpořit 281 000 korunami.
Další peníze poslouží lidem v programu Nachytej dešťovku! "V tuto chvíli jsme obdrželi 11 žádostí v souladu s pravidly. Podmínkou je totiž získání dotace i z výzev zaměřených na dešťovku ze státního programu Nová zelená úsporám. V případě projednaných žádostí doporučujeme schválit dotace v celkové výši 240 000 korun," řekl náměstek. Lhůta pro podání žádosti v tomto dotačním titulu trvá do konce října.
Zapojení do programu je podle města ideální pro každou domácnost, která chce snížit náklady na vodu a zároveň přispět k ochraně přírody. Od roku 2019 město jeho prostřednictvím podpořilo přes 130 projektů.
Daniel Fiala13.8.2025 21:09
Díky D. Fiala