zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Brněnští radní chtějí přispět statisíce na nové nádrže zachycující dešťovou vodu

13.8.2025 19:32 | BRNO (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Brněnští radní rozhodli o podpoře projektů zaměřených na lepší hospodaření s dešťovou vodou. V případě schválení zastupitelstvem přispějí statisíce na stavbu akumulačních nádrží v městských částech Maloměřice a Obřany a Brno-sever. Další peníze jsou určené pro žadatele z programu Nachytej dešťovku!, jenž umožňuje Brňanům získat finanční podporu na pořízení a instalaci systémů na sběr dešťové vody.
 
V části Brno-sever vznikne u mateřské školy v ulici Marie Majerové nádrž o objemu osm metrů krychlových. Město chce přispět 375 000 korunami. Projekt je spojený s rekonstrukcí a přístavbou školky.

"Bude na ní nově zelená střecha, podíl města na její realizaci by měl být 458 000 korun," uvedl náměstek pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL). V Maloměřicích a Obřanech postavili nádrž o stejné kapacitě při městském úřadu. Tuto investici chce magistrát podpořit 281 000 korunami.

Další peníze poslouží lidem v programu Nachytej dešťovku! "V tuto chvíli jsme obdrželi 11 žádostí v souladu s pravidly. Podmínkou je totiž získání dotace i z výzev zaměřených na dešťovku ze státního programu Nová zelená úsporám. V případě projednaných žádostí doporučujeme schválit dotace v celkové výši 240 000 korun," řekl náměstek. Lhůta pro podání žádosti v tomto dotačním titulu trvá do konce října.

Zapojení do programu je podle města ideální pro každou domácnost, která chce snížit náklady na vodu a zároveň přispět k ochraně přírody. Od roku 2019 město jeho prostřednictvím podpořilo přes 130 projektů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (1)
DF

Daniel Fiala

13.8.2025 21:09
Nové Mlýny Vám, pánové a dámy, velmi děkují! Toto je cesta k jejich nápravě/záchraně (do redakce: kdyby se podařilo do člnku doplnit kubaturu, bylo by to i informačně vydatné).
Díky D. Fiala
