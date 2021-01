Brněnští radní schválili vznik retenční nádrže i zelené střechy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tom Grundy / Shutterstock Ilustrační obrázek

V parku Trnkova v brněnské Líšni vznikne podzemní nádrž na zachytávání dešťové vody, která následně poslouží jako zdroj zálivky pro přilehlé okolí. Instalaci retenční nádrže, jež je součástí úpravy parku a navazuje na celkovou regeneraci lokality, schválili radní města. Podpořili také vybudování zelené střechy v Medlánkách za 2,5 milionu korun, informoval náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Předpokládané náklady na retenční nádrž činí 1,1 milionu. "Dotaci odhadujeme na 937.514 korun, což je 85 procent z celkových nákladů. Na dofinancování se bude polovinou podílet městská část Líšeň, zbylou polovinu doplatí město Brno. Náklady na projekt nebo struktura financování se nicméně ještě mohou změnit. Objem nádrže bude 20 metrů krychlových," uvedl Hladík.

Součástí projektu jsou vnitřní úpravy technické místnosti přilehlé školy, kde budou ovládací prvky k závlahovému systému, terénní úpravy či výkopové práce.

Podle primátorky Markéty Vaňkové (ODS) je efektivní hospodaření s dešťovou vodou nejen ekologické, ale také ekonomické. "Díky retenční nádrži ušetří samospráva na zálivce parku zejména v obdobích sucha. Městská část plánuje projekt realizovat i v případě, že dotaci neobdrží, z čehož mám velkou radost," dodala Vaňková.

Radní také souhlasili se vznikem zelené střechy na budově v Jabloňové ulici v Medlánkách, která slouží jako dílna i sklad. "Tento projekt je dalším krokem v naší vizi spořivého a k přírodě přátelského města. Celkové výdaje předpokládáme ve výší 2,5 milionu korun, dotaci odhadujeme na 2,1 milionu korun. Výsledkem bude mimo dalších benefitů také úspora peněz, v tomto konkrétním případě veřejných zdrojů," řekl Hladík.

Zelené střechy ochlazují vnitřní prostor a v jisté míře i své okolí, zamezují úniku tepla z budovy, snižují množství poletavého prachu a rovněž zadržují srážky, které by jinak bez užitku odtékaly do kanalizace. Střecha má vzniknout do letošního podzimu.

