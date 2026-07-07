Brněnští vědci se zabývají cykloturistikou v Podyjí, hledají šetrnou cestu
Součástí projektu bude sociologický průzkum zaměřený na cykloturisty, mapování nejzatíženějších lokalit s využitím moderních metod a návrhy konkrétních opatření, která pomohou chránit přírodu a současně zachovat kvalitní podmínky pro návštěvníky. Jedním z klíčových výsledků bude komplexní strategie řízení cykloturistiky v NP Podyjí, která poskytne podklady pro dlouhodobé plánování návštěvnické infrastruktury, ochranu biodiverzity a rozvoj šetrného cestovního ruchu.
Mendelova univerzita v projektu vystupuje jako hlavní řešitel a koordinátor odborných aktivit. Projektový tým a zapojení specialisté zajišťují zejména sběr a analýzu dat o návštěvnosti, terénní průzkumy a mapování, zpracování návrhů opatření, tvorbu komplexní strategie řízení cykloturistiky i přípravu osvětových a vzdělávacích výstupů. Důležitou součástí bude také prověření aplikovatelnosti zkušeností ze Švýcarska v podmínkách NP Podyjí. Projekt začal letos v dubnu a potrvá do října 2028.
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