https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brnensti-vedci-se-zabyvaji-cykloturistikou-v-podyji-hledaji-setrnou-cestu
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Brněnští vědci se zabývají cykloturistikou v Podyjí, hledají šetrnou cestu

7.7.2026 11:35 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Victor Ranedo / Ekolist.cz
Vědci z brněnské Mendelovy univerzity vedou mezinárodní projekt, který má najít rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku v Národním parku Podyjí a ochranou přírody. Výsledkem mají být konkrétní opatření a strategie řízení cykloturistiky v národním parku. Univerzita o tom informovala v tiskové zprávě.
 
"Projekt je pro nás příležitostí propojit výzkum, vzdělávání i mezinárodní spolupráci a hledat řešení šetrných forem cykloturismu v chráněných územích. Důraz klademe na přenos zkušeností ze Švýcarska a na zapojení studentů, které se promítne do všech fází projektu. Jeho součástí je také ateliérový workshop, kde budou naši budoucí krajinářští architekti spolupracovat se studenty architektury z vysoké školy v Luzernu," uvedla vedoucí Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity Barbara Ševčíková.

Součástí projektu bude sociologický průzkum zaměřený na cykloturisty, mapování nejzatíženějších lokalit s využitím moderních metod a návrhy konkrétních opatření, která pomohou chránit přírodu a současně zachovat kvalitní podmínky pro návštěvníky. Jedním z klíčových výsledků bude komplexní strategie řízení cykloturistiky v NP Podyjí, která poskytne podklady pro dlouhodobé plánování návštěvnické infrastruktury, ochranu biodiverzity a rozvoj šetrného cestovního ruchu.

Mendelova univerzita v projektu vystupuje jako hlavní řešitel a koordinátor odborných aktivit. Projektový tým a zapojení specialisté zajišťují zejména sběr a analýzu dat o návštěvnosti, terénní průzkumy a mapování, zpracování návrhů opatření, tvorbu komplexní strategie řízení cykloturistiky i přípravu osvětových a vzdělávacích výstupů. Důležitou součástí bude také prověření aplikovatelnosti zkušeností ze Švýcarska v podmínkách NP Podyjí. Projekt začal letos v dubnu a potrvá do října 2028.

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