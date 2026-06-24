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Muž z Německa čelí obvinění z pokusu o vraždu. Natáhl dráty přes cyklostezku, aby zabránil jejímu využívání

24.6.2026 22:22 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Obvinění z pokusu o vraždu čelí v Německu muž, který se snažil zabránit používání nelegální lesní cyklostezky tím, že přes ni natáhl dráty. Muž tvrdí, že mu šlo pouze o odstrašení a vyslání varovného signálu, informovala agentura DPA.
 
Jednašedesátiletý myslivec podle obžaloby mezi červnem a srpnem 2024 opakovaně napínal dráty přes takzvaný Dachtrail - oblíbenou, ale úřady neschválenou trasu pro horská kola mezi obcemi Eberstadt a Grantschen ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

"Vnímal jsem stále intenzivnější využívání této trasy jako vážný problém pro divokou zvěř i ostatní návštěvníky lesa," hájil se muž, povoláním zahradník, v prohlášení, které před soudem přečetla jeho obhájkyně.

Podle vyjádření se muž několik let snažil zabránit využívání trasy legálními prostředky, cyklisté ale na žádné jeho výzvy nereagovali.

První dráty se při průjezdu cyklistů přetrhly, aniž by byl někdo zraněn. Poté ale muž natáhl pevnější lanko, které bylo podle státního zastupitelství ve výšce 1,20 metru a bylo jen stěží viditelné. Jeden z cyklistů si pasti všiml a stačil na poslední chvíli zabrzdit.

Muž v prohlášení připustil, že natahovat dráty přes cyklostezku bylo "naprosto špatným rozhodnutím".

Podle státního zastupitelství naplňuje jeho činnost skutkovou podstatu trestného činu pokusu o vraždu spáchanou zákeřným způsobem.

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