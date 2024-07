Brno chce investovat do zoo, lední medvědi by mohli mít větší expozici

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Brno Lední medvědice Noria odjede koncem srpna z brněnské zoo do německého Rostocku. Návštěvníci se s ní mohou symbolicky rozloučit 25. srpna na Dni adoptivních rodičů.

Rozšíření expozice ledních medvědů či vybudování nové pro hrošíka liberijského plánuje město v brněnské zoologické zahradě. Opravit chce také nynější vstup a postavit další z Kníniček, kde vznikne i parkoviště. Plánované investice představil v květnu náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL). Zatím je projednalo vedení města, postupně je budou schvalovat radní, řekl.Výběh ledních medvědů by se měl zvětšit o přibližně 650 metrů čtverečních. "Naše zoo je historický spjatá s chovem ledních medvědů, v minulosti se tam narodilo pět mláďat. Současná expozice je ale zastaralá, což negativně ovlivňuje budoucí chovatelské úspěchy i vnímání veřejnosti," uvedl Chvátal.

Nová plocha má rozšířit medvědům prostor k životu a nabídnout lepší půdu pro klouby. "Zoo má na akci stavební povolení, takže práce lze zahájit hned po výběru zhotovitele. Doufám, že se tak stane ještě letos," dodal. Předpokládané náklady přesahují 19 milionů korun.

V příštích dvou až třech letech by měla vzniknout i nová voliéra dravců, poblíž které se loni zřítil svah. Po jeho sanaci by nové prostory obýval dravý pták žijící v severských oblastech. Jde například o orla kamčatského, mořského a skalního nebo kondora andského. V současnosti vzniká studie a následovat bude projektová dokumentace. Předpokládané náklady na dokumentaci i společné řízení činí 700 000 korun. Následně by práce vyšly přibližně na deset milionů korun. Město bude podle Chvátala jednat o spolufinancování s krajem.

Další zamýšlenou investicí je přebudování tropického pavilonu, který funguje od počátku 70. let a jeho energetická spotřeba není ideální. "Pavilon s expozicemi mořských akvárií a terárií je jedním z nejnavštěvovanějších pavilonů. Zároveň je nejnáročnější z hlediska spotřeby energií. Proto chceme přezkoumat stavebnětechnický stav budovy a zjistit, zda by bylo výhodnější jej opravit a nebo postavit nový pavilon. Naším cílem je snížení energetické spotřeby a zároveň zvýšení atraktivity zoo v zimě," řekl Chvátal. Vypracování studie podle něj potrvá několik měsíců.

Novým obyvatelem zahrady by v budoucnu mohl být hrošík liberijský. Žije v tropických deštných lesích západní Afriky a v přírodě zbývá jen několik málo tisíců jedinců. Personál zoo by se o hrošíka zvládnul postarat, míní Chvátal. Nyní je nutné zpracovat všechny potřebné dokumentace.

Zjednodušit lidem přístup do zoo by měla také úprava současného vstupu a zároveň vytvoření nového s parkovištěm a lávkou z Kníniček. O novém vstupu se mluví několik let. Původní návrh z roku 2016 odhadoval investici zhruba na 400 milionů korun. "V minulém roce jsme vypracovali novou studii, jelikož původní návrh byl až příliš ambiciózní," poznamenal Chvátal. Nyní předpokládá náklady 240 milionů korun. Chvátal doufá, že by příští rok mohlo město získat stavební povolení.

Současně je v plánu úprava stávajícího vstupu. Zahrnovala by demolici budovy nebo rozšíření parkoviště. Nyní vzniká prováděcí dokumentace, která určí náklady. Zatím Chvátal odhaduje, že budou kolem 70 milionů korun. Ke zlepšení obrazu brněnské zoo má přispět také nový vizuál. Zahrada jej představí v sobotu na akci Den smečky.

