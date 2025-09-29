https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brno-pripravuje-prvni-vertikalni-zelenou-stenu-na-skole-u-tomkova-namesti
Brno připravuje první vertikální zelenou stěnu na škole u Tomkova náměstí

29.9.2025 19:40 | BRNO (ČTK)
Diskuse: 5
Brno připravuje první vertikální zelenou stěnu na škole v Cacovické ulici. Cílem je zlepšit prostředí přilehlého Tomkova náměstí, které po nedávné rekonstrukci působí kvůli absenci vzrostlé zeleně jako přehřátý betonový prostor. Novinářům to řekl náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL). Rostliny by se po budově mohly pnout od jara příštího roku.
 
Ozelenění dvou stěn budovy školy a tělocvičny, celkem o ploše zhruba 300 metrů čtverečních, má přinést snížení teploty, částečné odhlučnění i kultivaci celého prostoru. Rostlinám poslouží konstrukce po odstraněném billboardu, čímž se sníží náklady. Nyní činí 300 000 korun a uhradí je město.

"Na Tomkově náměstí zeleň citelně chybí. Vertikální stěna dokáže přinést ochlazení, příjemnější prostředí pro občany i žáky školy a zároveň je to začátek, na který můžeme navázat i na jiných školách a budovách," uvedl Chvátal.

Na projektu spolupracovala městská část Brno-sever. "Naší prioritou je, aby děti chodily do škol, které jsou nejen kvalitně vybavené, ale také příjemné a zdravé. A tyto vnější prvky mohou pomoci zlepšit prostředí a klima školy přímo i přeneseně ve smyslu kvality vztahů," doplnil místostarosta části Martin Glogar (KDU-ČSL). Projekt navazuje na snahu školy posílit environmentální výchovu a environmentální přístup, vítá jej i ředitel školy Roman Procházka. "Zelená má vždy zelenou," poznamenal.

Jan Šimůnek

29.9.2025 21:51
Dobrý nápad. Jak se to bude zalévat?
Pe

Petr

30.9.2025 08:15
"Cílem je zlepšit prostředí přilehlého Tomkova náměstí, které po nedávné rekonstrukci působí kvůli absenci vzrostlé zeleně jako přehřátý betonový prostor."
Gratuluji všem zúčastněným i místním za tak skvělou rekonstrukci. Proč to děláte?
Pe

Petr

30.9.2025 08:16 Reaguje na Petr
A teď se bude vymýšlet jak v tom žít. To je groteska.
JS

Jiří Svoboda

30.9.2025 10:02
Kdyby tu betonovou stěnu občas postříkali hadicí, chladící efekt by byl velmi podobný. Jistě, nebylo by to tak hezké a "zelené".
MJ

Marcela Jezberová

30.9.2025 11:06
Jo, takže ne vertikální stěna, ale popínavky. Aspoň že tak. Jen aby nezapomněli zalévat a občas přihnojit. To, že náměstí bez zeleně jen s dlažbou bude v létě pekelný kotel zjistili až po rekonstrukci?
