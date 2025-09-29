Brno připravuje první vertikální zelenou stěnu na škole u Tomkova náměstí
29.9.2025 19:40 | BRNO (ČTK)
"Na Tomkově náměstí zeleň citelně chybí. Vertikální stěna dokáže přinést ochlazení, příjemnější prostředí pro občany i žáky školy a zároveň je to začátek, na který můžeme navázat i na jiných školách a budovách," uvedl Chvátal.
Na projektu spolupracovala městská část Brno-sever. "Naší prioritou je, aby děti chodily do škol, které jsou nejen kvalitně vybavené, ale také příjemné a zdravé. A tyto vnější prvky mohou pomoci zlepšit prostředí a klima školy přímo i přeneseně ve smyslu kvality vztahů," doplnil místostarosta části Martin Glogar (KDU-ČSL). Projekt navazuje na snahu školy posílit environmentální výchovu a environmentální přístup, vítá jej i ředitel školy Roman Procházka. "Zelená má vždy zelenou," poznamenal.
Všechny komentáře (5)
JŠ
Jan Šimůnek29.9.2025 21:51
Dobrý nápad. Jak se to bude zalévat?Odpovědět
Pe
Petr30.9.2025 08:15
"Cílem je zlepšit prostředí přilehlého Tomkova náměstí, které po nedávné rekonstrukci působí kvůli absenci vzrostlé zeleně jako přehřátý betonový prostor."Odpovědět
Gratuluji všem zúčastněným i místním za tak skvělou rekonstrukci. Proč to děláte?
Pe
Petr30.9.2025 08:16 Reaguje na Petr
A teď se bude vymýšlet jak v tom žít. To je groteska.Odpovědět
JS
Jiří Svoboda30.9.2025 10:02
Kdyby tu betonovou stěnu občas postříkali hadicí, chladící efekt by byl velmi podobný. Jistě, nebylo by to tak hezké a "zelené".Odpovědět
MJ
Marcela Jezberová30.9.2025 11:06
Jo, takže ne vertikální stěna, ale popínavky. Aspoň že tak. Jen aby nezapomněli zalévat a občas přihnojit. To, že náměstí bez zeleně jen s dlažbou bude v létě pekelný kotel zjistili až po rekonstrukci?Odpovědět