Brno prozkoumá podzemní vody, chce je jako zásobu pro případ sucha

Město Brno nechá vypracovat studii, která prozkoumá současné vrty a navrhne nové. / Ilustrační foto

Brno chce prozkoumat podzemní zásoby pitné vody, které jsou desítky metrů pod povrchem města. Takzvaná artéská voda by mohla sloužit pro zásobování obyvatel v případě dlouhotrvajícího sucha, řekl včera novinářům primátorčin náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL). Město nechá vypracovat studii, která prozkoumá současné vrty a navrhne nové. Stát bude 6,6 milionu. Jihomoravský kraj se dlouhodobě potýká se suchem. Sucho ale trápí v podstatě celou republiku.

Radní včera schválili zahájení zadávacího řízení na zpracování studie. Nabídky se vyhodnotí podle ceny a také zkušenosti případného zhotovitele. Na pořízení studie bude mít jeden rok. "Zkušenosti z minulých let ukazují, že nedostatek vody je velkým problémem. Proto si necháme zpracovat studii zaměřenou na využití artéské vody, která se nachází pod městem," řekl Hladík.

Podle něj bude základem průzkumu revize nynějších vrtů a navržení míst, kde by mohly být vrty nové. "Dále by měly být vytipované vrty, které by mohly sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou v případě krizového stavu," poznamenal náměstek.

U výběru vhodných vrtů se zohlední dostupnost, vlastnictví pozemku, vydatnost a případná hrozba kontaminace. "Vybrané vrty by měly být v budoucnu opatřeny plničkami vody do PET lahví. Předpokládáme, že by mohla vzniknout až čtyři odběrná místa," uvedl Hladík.

