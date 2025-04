Mladá Boleslav chce letos vybudovat tůně na Krásné louce a v parku Štěpánka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Mladá Boleslav chce letos vybudovat velkou tůň na Krásné louce na Jizeře a dvě menší tůně v parku Štěpánka na říčce Klenici. Mají přispět k lepšímu zadržení vody a podpořit místní biodiverzitu. Magistrát chystá i několik projektů lepšího hospodaření s dešťovou vodou u budov. ČTK to řekl náměstek primátora pro životní prostředí Petr Servus (ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav)."Tůň na Krásné louce bude nedaleko nové lávky, asi na 10 000 metrech čtverečních, a bude to vlastně neprůtočná odbočka na toku," řekl Servus. Předpokládá, že do podzimu by mohly být tůně hotové. V rozpočtu je na ně vyčleněno přes 19 milionů korun, město má na většinu nákladů příspěvek z programu Integrovaných teritoriálních investic (ITI).

Město zahájilo i další projekty týkající se práce s vodou. "Už nyní se pracuje na zadržování dešťové vody v mateřské škole Pampeliška, dešťová voda tam už nepoteče do kanalizace, ale svedeme ji do nádrže do zahrady a poslouží na zalévání, část se vsákne," řekl Servus. Podobně se má letos vybudovat systém na vsakování dešťové vody v mateřské škole v Čejeticích. "Chystáme další asi čtyři projekty s realizací v dalších letech, zaměřili jsme se na lokalitu v ulici Jilemnického, která je nejvytíženější při přívalových deštích a přetěžuje kanalizaci a pak znečišťuje Klenici," doplnil Servus.

Město zároveň nechává zpracovat studii odtokových poměrů Klenice, která by měla odhalit největší znečišťovatele řeky. "Například firmy nebo zemědělce, a podle toho, co vzejde ze studie, pak budeme moci pracovat na odstranění těchto problémů," doplnil Servus.

