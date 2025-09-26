https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brno-ziskalo-stavebni-povoleni-na-protipovodnova-opatreni-na-svratce-i-svitave
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Brno získalo stavební povolení na protipovodňová opatření na Svratce i Svitavě

26.9.2025 01:17 | BRNO (ČTK)
Soutok Svratky a Svitavy v Brně
Soutok Svratky a Svitavy v Brně
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Dezidor / Wikimedia Commons
Brno získalo stavební povolení na protipovodňová opatření v etapě Trnitá, která sdružují proměnu nábřeží na Svratce i Svitavě. Více než tříkilometrový úsek vede od náspu Přerovské trati v Komárově podél Svratky po železniční viadukt v Uhelné ulici a podél Svitavy po silniční most v Hladíkově ulici. Na webu o tom informovala Kancelář architekta města (KAM) Brna. Práce by měly začít v příštím roce a být hotové v roce 2028.
 
Po dokončení získá město přírodě blízká protipovodňová opatření, která před stoletou vodou ochrání přibližně 180 hektarů a zhruba 5370 obyvatel.

"Na nábřeží Svratky vznikne rozlehlý protipovodňový park s bočním meandrujícím korytem s tůněmi, které bude za zvýšené hladiny pomáhat se zadržováním vody a přispěje ke zvýšení biodiverzity. Součástí bude také nová lávka pro pěší propojující oba břehy. Pod Komárovským mostem na Svitavě vznikne podjezd pro cyklisty i pěší a v navazujícím úseku nábřeží přibydou nové plochy pro rekreaci i sport, včetně mol, přírodního amfiteátru a občerstvovací zóny," uvedla kancelář.

Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby závisí její zahájení i na termínu zajištění potřebné dotační podpory. Náklady KAM zatím nezveřejnila. Nyní je předpoklad prací týkající se městských částí Brno-střed, Brno-jih a Černovice mezi roky 2026 a 2028. Ještě letos by však firma měla začít s demolicí nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích, která další etapě opatření ustoupí.

Brno dokončilo v létě protipovodňová opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici. Projekt za 1,5 miliardy korun bez DPH trval tři a půl roku. Dokončení se několikrát posouvalo.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Bagr v akci Foto: Depositphotos Brněnské Bosonohy vybudují rybník na místě skládky v parku Panenky Marie Zarostlý břeh Foto: Kichigin Shutterstock Návrh na proměnu okolí Ponávky v Brně počítá s širším korytem toku i mokřadem Vodovodní potrubí Foto: Depositphotos Množství spotřebované vody v brněnské vodárenské soustavě loni dál rostlo

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Sumec velký na jihu Evropy? Tamní ekosystémy nejsou na takového superpredátora připraveny, říká Martin Čech

Diskuse: 18

Živé okapové svody dopraví dešťovou vodu tam, kde je třeba. Bez elektřiny a čerpadel

Diskuse: 16

Losi u lipenské přehrady se asi stáhli do klidnějších oblastí

Diskuse: 14

Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

Diskuse: 2

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 96

Senát odmítl návrh snížit v EU emise CO2 o 90 procent do roku 2040

Diskuse: 2

Jan Šmíd: Boom následovaný krachy. Trh s bateriovými úložišti vykazuje řadu stejných znaků jako fotovoltaika

Diskuse: 18
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist