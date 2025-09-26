Brno získalo stavební povolení na protipovodňová opatření na Svratce i Svitavě
"Na nábřeží Svratky vznikne rozlehlý protipovodňový park s bočním meandrujícím korytem s tůněmi, které bude za zvýšené hladiny pomáhat se zadržováním vody a přispěje ke zvýšení biodiverzity. Součástí bude také nová lávka pro pěší propojující oba břehy. Pod Komárovským mostem na Svitavě vznikne podjezd pro cyklisty i pěší a v navazujícím úseku nábřeží přibydou nové plochy pro rekreaci i sport, včetně mol, přírodního amfiteátru a občerstvovací zóny," uvedla kancelář.
Vzhledem k rozsahu a náročnosti stavby závisí její zahájení i na termínu zajištění potřebné dotační podpory. Náklady KAM zatím nezveřejnila. Nyní je předpoklad prací týkající se městských částí Brno-střed, Brno-jih a Černovice mezi roky 2026 a 2028. Ještě letos by však firma měla začít s demolicí nedokončené železniční polikliniky ve Štýřicích, která další etapě opatření ustoupí.
Brno dokončilo v létě protipovodňová opatření v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici. Projekt za 1,5 miliardy korun bez DPH trval tři a půl roku. Dokončení se několikrát posouvalo.
